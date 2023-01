Ndombele favorito su Anguissa (Corsport)

Il camerunense non è al meglio dopo il Mondiale. Olivera favorito su Mario Rui e Rrahmani si accomodà in panchina, gioca Juan Jesus

Ndombele potrebbe giocare titolare stasera contro l’Inter. Lo scrive il Corriere dello sport. Sarebbe una grossa sorpresa. Il Corsport parte dal rientro di Rrahmani che però va in panchina.

Un rientro importante, quello del difensore e capitano della Nazionale kosovara, ma oggi a completare la coppia centrale con Kim sarà Juan Jesus. Un altro ex: fu proprio l’Inter a portarlo in Italia nel 2012 dall’Internacional. Da Porto Alegre. Per il resto: Meret in porta, Di Lorenzo a destra e Olivera favorito su Mario Rui sulla fascia sinistra; a centrocampo, Lobotka a gestire i ciak e poi Zielinski a dettare i passaggi al 4-2-3-1 e Ndombele più di Anguissa a recitare da mezzala destra. Sì: Frank, uno dei reduci del Mondiale, non è ancora in grande condizione e così Spalletti sta seriamente pensando di lanciare il collega dal primo minuto. Una novità considerando la prima parte della storia.