Per Marca, Ronaldo alla Juve e Lukaku al Chelsea sono tra i 10 flop più costosi del calcio

Il giornale spagnolo Marca fa un lista dei 10 flop più pagati di sempre inserendo tra loro Cristiano Ronaldo alla Juve e il ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea. La testata iberica si concentra maggiormente sul flop di Joao Felix all’Atletico Madrid e su quello di Neymar al Psg.

La lista dei giocatori parte dalla cifra maggiore spesa a quella “più bassa” secondo Marca. Al primo posto c’è Neymar con un costo da 222 milioni di euro, al secondo Mbappé al Psg per 180, al terzo Coutinho al Barcellona per 150, al quarto Grealish al Manchester City per 137, al quinto Dembelé al Barcellona per 135, al sesto Hazard al Real Madrid per 130, al settimo Joao Felix all’Atletico di Madrid per 127, al ottavo Griezmann al Barcellona per 120, al nono Lukaku al Chelsea per 114 e al decimo Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Marca spiega la scelta

“La partenza di Joao Félix al Chelsea, settimo in questa particolare classifica, ha provocato uno schema più o meno comune per i contratti più costosi del mondo del calcio: i soldi non possono fare tutto. Né il portoghese al Metopolitano, né Coutinho, Griezmann o Dembélé al Barça, Hazard al Real Madrid, Lukaku al Chelsea o Cristiano alla Juventus hanno superato le aspettative generate dai loro arrivi”.

Il termine di paragone in particolare non è tanto il rendimento, perché Mbappé non dovrebbe figurare in questa lista, ma il fallimento legato soprattutto ai risultati sperati quando è arrivato quel determinato calciatore. Seguendo questo ragionamento, il giornale iberico inserisce anche il fenomeno francese, in quanto è approdato a Parigi per vincere la Champions League, senza riuscirci. Stesso discorso per Cristiano Ronaldo. Il portoghese arrivò alla Juve per portare i bianconeri sul tetto d’Europa senza manco avvicinarsi all’obiettivo, a differenza dei giocatori del Psg che la finale l’hanno persa con il Bayern Monaco nel 2020.

La storia di Lukaku al Chelasea è una vicenda che prima di tutto riguarda la scarse prestazioni del belga e poi i litigi con Tuchel. Il ritorno all’Inter quest’anno potrebbe dare ragione al tecnico tedesco, visto che nella seconda parte di stagione lo aveva confinato al ruolo di panchinaro al posto di un altro flop: Timo Werner.