“Il Napoli fa sognare di nuovo ai suoi tifosi lo scudetto, dopo quasi trent’anni”. Tra Napoli e Juventus «una differenza di classe, giocosa, fisica e mentale»

Il 5-1 del Napoli alla Juve finisce anche su La Faz: «uno spettacolo da ricordare»

La vittoria del Napoli sulla Juventus per 5-1 è anche su La Faz. Il quotidiano tedesco si chiede se la corsa allo scudetto, in virtù di quanto visto al Maradona domenica e nelle settimane precedenti, non si possa definire ormai chiusa, con il Napoli dato come favorito per il titolo.

“La corsa allo scudetto è già decisa, anche se il girone d’andata non si concluderà fino alla 19′ giornata del prossimo fine settimana? Chi può ancora mettere in pericolo il Napoli con un vantaggio di nove a dieci punti sugli inseguitori indeboliti? In ogni caso, i tifosi napoletani possono sognare: vincere il terzo scudetto nella storia del club, dopo gli storici scudetti del 1987 e del 1990″.

E ancora:

“Il 5-1 dell’SSC Napoli contro l’inseguitrice Juventus Torino è uno spettacolo da ricordare e fa sognare il titolo ai tifosi dopo quasi trent’anni”.

La Faz ricorda Maradona e quello che ha rappresentato per Napoli, scrive che il suo ricordo ancora riempie la città e che la sua maglia numero dieci resta ancora la più venduta. E poi passa a parlare della vittoria del gruppo di Spalletti sulla Juve.

“Venerdì sera, circa 64.000 tifosi del Napoli hanno potuto assistere a uno spettacolo memorabile. Nominalmente, era il duello tra capolista e inseguitori, che di recente avevano messo a segno una serie di otto vittorie senza subire gol. Ma poi il Napoli ha battuto la Vecchia Signora 5-1. È stata una differenza netta di classe, giocosa, fisica e mentale, che ha portato alla sconfitta competitiva più pesante dei bianconeri in quasi 30 anni”.

La chiave del successo della squadra di Spalletti, venerdì come per tutto il resto di questa stagione, continua La Faz, è stata la combinazione offensiva dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen e del ‘prodigio‘ georgiano Khvicha Kvaratschelia, rivelazione per eccellenza della Serie A di questa stagione.

Il quotidiano tedesco parla anche, purtroppo, dello stop alle trasferte deciso dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per gli scontri tra ultras del Napoli e della Roma domenica scorsa, sull’autostrada A1. Lo definisce “molto più che una goccia di amarezza” per questo Napoli.