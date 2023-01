Per L’Equipe Ochoa è stato “mostruoso”, “senza di lui la Salernitana sarebbe crollata”

“Con nove parate fatte ha scoraggiato alcuni attaccanti del Milan come Giroud, che è uscito dal match frustrato per non aver trovato la via del gol”

L’Equipe commenta la vittoria del Milan sulla Salernitana. La squadra di Pioli ha ripreso il campionato di Serie A con una vittoria che lo tiene ancora più o meno vicino al Napoli. Per il Milan hanno segnato Leao e Tonali.

“È un ritorno di successo in Serie A per il Milan. Autori di una partita emozionante, i rossoneri hanno iniziato bene la loro partita. Dopo una prima occasione in cui si è scontrato con Ochoa (6°), Leao ha aperto le marcature dribblando il portiere della Salernitana (10°). Il suo 7° gol in questa stagione in Serie A. Cinque minuti dopo, il suo compagno di squadra Tonali ha permesso ai milanesi di prendere il volo con un bel tiro (15°)”.

Segue la ricostruzione del match, in gran parte dominato dal Milan, almeno fino al gol della Salernitana.

“Mentre il match sembrava dominato dagli uomini di Stefano Pioli, la Salernitana, fin qui troppo impacciata nell’ultimo gesto, ha ridotto il punteggio grazie a Bonazzoli (83°). Nonostante un finale di partita più teso dove il Milan si è spaventato, i milanesi hanno vinto e consolidato il loro secondo posto davanti alla Juventus. I rossoneri sono temporaneamente a 5 punti dal Napoli capolista prima della sfida tra Inter e Napoli”.

Soprattutto, L’Equipe elogia la prestazione del nuovo portiere della Salernitana: Ochoa. E’ lui, scrive il quotidiano francese, che ha tenuto in piedi la squadra campana.

“Senza di lui la Salernitana sarebbe crollata. Guillermo Ochoa è stato mostruoso questo pomeriggio. Con 9 parate fatte ha scoraggiato alcuni attaccanti del Milan come Olivier Giroud (32°, 82°) che è uscito dal match frustrato per non aver trovato la via del gol. Intervenendo sempre in tempo per evitare il terzo gol, il portiere messicano ha mantenuto la speranza dei suoi di rimontare fino all’ultimo minuto”.