La Serie A riparte con i maxi-recuperi in stile Qatar: 8 minuti per Salernitana-Milan 1-2

Il Milan vince 2-1, Leao si diverte in campo aperto e i rossoneri segnano due gol in 15 minuti. Ottimo esordio di Ochoa. Il Milan si porta a meno cinque

Se il buongiorno si vede dal mattino, la Serie A ha deciso di adottare il metro di Qatar 2022, ossia dei recuperi infiniti. Di fatto un tempo supplementare extra: due minuti nel primo tempo e otto nella ripresa. In tutto dieci minuti, cento di gioco virtuale. Tempo effettivo non lo sappiamo. Il Milan ha vinto 2-1, ha subito gol nel finale dopo aver dominato la partita. Anche perché Nicola ha giocato col baricentro alto contro il Milan di Leao il che equivale a fare l’attaccabrighe contro Tyson Fury. E infatti Leao se n’è andato in campo aperto tutto contento come il nostro cane al parco, si è agevolmente liberato di Ochoa e ha messo dentro. Pochi minuti e ha raddoppiato Tonali grazie anche a una respinta centrale del portiere messicano che poi si è rifatto col passare del tempo. Ha avuto la possibilità di mostrare il suo talento e il suo istinto, anche nel finale. Il Milan ha chiuso il match in 15 minuti. Ha giocato con Giroud centravanti, Leao sull’esterno e Brahim Diaz. (Qui le prima dichiarazioni di Pioli nel post-partita, a Dazn).

Il Milan ha segnato anche il terzo gol poi annullato dal Var. E ha sbagliato tantissimi gol. La Salernitana ha segnato all’83esimo con Bonazzoli ma non ha avuto poi grande chance di pareggiare. Il Milan si porta a meno cinque e stasera tiferà Inter.

In Sassuolo-Sampdoria ci sono stati 5 minuti di recupero ma si è giocato fino al 98esimo.