Napoli, lunedì visite mediche per Gollini (CorMez)

Raggiunto l’accordo con l’Atalanta, che ne detiene il cartellino. Gollini arriva a Napoli in prestito con diritto di riscatto. Sirigu va alla Fiorentina

La prossima settimana dovrebbe essere quella giusta per l’annuncio ufficiale di Gollini al Napoli. Oggi ne scrivono sia il Corriere del Mezzogiorno che il Corriere dello Sport. Il portiere della Fiorentina – di proprietà dell’Atalanta – dovrebbe sbarcare in città a inizio settimana. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che la data prescelta per le visite mediche è lunedì.

“Il campo è la priorità ma si pensa anche al mercato, è stato perfezionato lo scambio Sirigu-Gollini con la Fiorentina. Lunedi dovrebbero esserci le visite mediche, Gollini approda in prestito con diritto di riscatto fissato ad 8,5 milioni di euro dall’Atalanta proprietaria del cartellino”.

Mancava solo l’accordo con l’Atalanta, che detiene il cartellino del portiere: è stato raggiunto. Non ci sono più ostacoli al trasferimento del numero uno a Napoli. Alla Fiorentina, di converso, andrà Sirigu, in prestito secco fino a giugno. Gollini arriva in prestito con diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni. Il Corriere dello Sport scrive:

“La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per l’annuncio di Gollini. Accordo raggiunto con l’Atalanta che è proprietaria del suo cartellino. Trasferimento in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni e alla Fiorentina andrà Sirigu in prestito secco fino a giugno. In queste ore l’ex Tottenham sta risolvendo gli ultimi dettagli con il Napoli. Visite, firma e annuncio sono attesi a breve”.