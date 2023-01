Scambio Sirigu-Gollini: Napoli e Fiorentina hanno trovato l’accordo (Sky) 

Manca solo la formalizzazione dell’operazione, c’è anche l’ok di entrambi i giocatori. Si lavora ai dettagli

Secondo quanto riferisce il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, Napoli e Fiorentina hanno trovato l’accordo sullo scambio Sirigu-Gollini. La trattativa è conclusa, i due club hanno trovato l’accordo e c’è anche l’ok di entrambi i giocatori. Mancherebbe solo la formalizzazione dell’operazione. Sirigu, questa sera, non ha giocato in Coppa Italia contro la Cremonese anche per questo motivo. Tra pochi giorni partirà per Firenze.

