Napoli, Kvara ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo

Il report dell’allenamento del mattino. L’attaccante georgiano sembra sulla via del recupero in vista del match con la Roma

Kvara migliora. Oggi, stando al report dell’allenamento del mattino pubblicato dal Napoli sul suo sito, l’attaccante georgiano del Napoli ha svolto quasi tutta la seduta con il resto della squadra. Ieri, invece, si era limitato ad un lavoro in palestra e ad un allenamento individuale in campo. Il Napoli scrive:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico a gruppi, sviluppi di gioco offensivo e partita a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Gradita visita questa mattina all’SSCN Konami Training Center”.

Già questa mattina, sia il Corriere dello Sport che la Gazzetta dello Sport scrivevano che Kvara sta seguendo una tabella di reinserimento graduale in gruppo, dopo la sindrome influenzale che lo ha tenuto fermo negli ultimi giorni. Entrambi i quotidiani sportivi, davano per certo il suo ritorno in campo domenica, contro la Roma di José Mourinho.

Il CorSport scriveva:

“Tutto come previsto, invece, sul fronte Kvara: ieri, alla ripresa degli allenamenti dopo la giornata di riposo concessa da Spalletti, c’era anche lui. Di corsa verso la Roma”.

“Con i giallorossi di Mourinho si rivedrà anche Kvaratskhelia. Dal primo minuto: dopo aver saltato la trasferta di Salerno per un attacco influenzale, Kvara ha cominciato la settimana regolarmente al lavoro. Seppur con un programma di reinserimento graduale: sessione in palestra con i compagni e poi menù atletico individuale in campo”.

Sulla stessa linea la Gazzetta:

“Tornando a Kvara, il lavoro leggermente differenziato è per ritrovare la migliore condizione fisica dopo la debilitazione derivante dalla influenza avuta da martedì scorso. Ma questo non mette a rischio il suo utilizzo domenica, visto che già da oggi KK77 tornerà ad allenarsi a pieno ritmo”.

Nel report dell’allenamento mattutino del Napoli anche un’altra notizia: stamattina Antonio Careca ha visitato il Centro Sportivo ed ha trascorso del tempo con Luciano Spalletti e la squadra.