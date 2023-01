Nainggolan: «La pressione è sull’Inter. Nessuno avrebbe immaginato Osimhen più forte di Lukaku»

Alla Gazzetta: «Perché Spalletti non ha mai vinto lo scudetto? Perché ha sempre trovato davanti sempre una Juventus dominante»

Nainggolan intervistato dalla Gazzetta dello Sport su Inter-Napoli, l’intervista è di Maurizio Nicita. Ne pubblichiamo qualche estratto.

Radja, sorpreso dal Napoli di Luciano?

«No. Perché so che Spalletti è uno dei migliori tecnici che ci sono in giro. E io con lui mi sono trovato benissimo. Anzi per come vede il calcio era l’allenatore perfetto per me».

«(…) Credo che un’altra chiave importante sarà Lobotka. Io lo conoscevo poco, ma sapevo che il tecnico lo voleva già all’Inter. Lo slovacco sa dare i tempi giusti. Mentre ai nerazzurri mancherà uno fenomenale come Brozovic. Ma è anche vero che Calhanoglu ha saputo far bene, pur non avendo la stessa fase difensiva».

Su chi è la pressione?

Nainggolan: «Sull’Inter, non c’è dubbio. Sulla carta ha una squadra più forte ma poi in campo gioca molto meglio il Napoli che ha grande leggerezza e gli riesce tutto. E quegli 11 punti pesano. Chi avrebbe detto che Osimhen avesse fatto meglio di Lukaku? Invece il nigeriano corre per tre ed è fortissimo anche nel pressing. L’organizzazione di Spalletti fa la differenza. Gli azzurri segnano tutti perché Raspadori è giovane, intelligente e sa seguire bene le indicazioni del tecnico. E poi Simeone: entra e fa gol. Chi non vorrebbe un centravanti di “scorta” così?».

Perché uno bravo come Spalletti non ha vinto lo scudetto?

«Ha trovato davanti sempre una Juventus dominante. Ora che il campionato è più equilibrato sta riuscendo a primeggiare. Credo che se il Napoli ritroverà il filo del gioco e degli equilibri mostrati fino a novembre, lo scudetto lo vincerà. E meritatamente per quanto visto».