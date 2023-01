Mario Rui, meraviglioso concentrato di cazzimma e talento incompreso

A conti fatti la sconfitta di Milano è stata una fastidiosa emicrania post vacanze. Il cucciolo macedone fa una partita onesta, seria, ordinata e calma. Pretende il dischetto e la chiude.

😅 La Sampdoria imita l’Inter ma la maglia ha poche strisce ed è più chiara e dunque si fischia. L’Amatori Napoli avrà gradito l’omaggio. Il nostro mediano di apertura ha la faccia nera. Meta, match e sorrisi brianzoli…. Con quelle facce un po’ così…

😑Potevamo mai noi con la appucundria della domenica di fine festività avere un pomeriggio sereno? No, Politano ci ricorda che domani è il primo lunedì dopo le feste. Abisso che esiste un regolamento.

🙄Stankovic carica i suoi a pallettoni. Rincon imita Barella. Marelli commenta con tono serio quasi volesse convincerci della sua infallibilità. Dopo Dazn la televendita delle pentole non gliela toglie nessuno…

😇Quel mancino, quel maledetto piede mancino, quel meraviglioso concentrato di cazzimma e talento incompreso. Quel terzino che ora siede nei nostri cuori. Via Mario Rui nel corpo di Napoli, tufo e grazia.

😳 La partita in bilico invocata dai telecronisti appartiene a quella letteratura il cui best seller è stato “La sosta”. Meret l’ha letto dopo aver timbrato il cartellino su Verre. Sono inguaribili fantasiosi. Adorabili teneroni.

😶‍🌫️Elmas il diamante per tutte le occasioni.

