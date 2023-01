Mariani pessimo: Calhanoglu gli tira il pallone addosso per protesta e lui non lo espelle (CorSport)

Il quotidiano sportivo scrive di Cremonese-Inter. Al direttore di gara va 4 in pagella. “Mariani senza forza”, a Calhanoglu andava il secondo giallo

Giudizi contrastanti per l’arbitro Mariani, che ha diretto Cremonese-Inter, da parte di Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport. Il CorSport gli dà 4 in pagella, la Gazzetta è agli opposti: 7,5. A pesare, nel giudizio del CorSport, è soprattutto il mancato secondo giallo a Calhanoglu dopo che il giocatore nerazzurro, per protesta contro l’arbitro, gli aveva scagliato il pallone addosso. Se Mariani avesse estratto il secondo cartellino, Calhanoglu sarebbe stato espulso. Il Corriere dello Sport, nella Moviola di Edmondo Pinna, scrive:

“Pessima partita per l’internazionale (primo elemento da tener presente) Mariani, categoria First dell’Uefa (secondo indizio), 130 gare in serie A (terzo indizio): se non è in grado lui di espellere Çalhanoglu che gli tira il pallone a 50 centimetri per protestare per una ammonizione (giusta), chi dovrebbe farlo? Ok no rigore per i tocchi di braccia di Chiriches e Darmian (braccia al corpo)”.

Pinna spiega meglio l’episodio. Quella di Calhanoglu, nello scagliare il pallone contro il direttore di gara, è stata una reazione alla prima ammonizione, che ci stava tutta.

“Çalhanoglu su Valeri, Mariani fa il giallo (ok), il turco ha il pallone in mano e lo scaglia a terra, a poca distanza dall’arbitro che avrebbe dovuto espellerlo (doppio giallo o rosso diretto, più appropriato)”.

Sull’episodio, la Gazzetta dello Sport si limita a scrivere:

“Calhanoglu rischia il rosso al 38’ per accesa protesta verso il direttore di gara (gli scaglia anche la palla fra i piedi con le mani) che lo aveva ammonito per un netto fallo da dietro su Valeri”.