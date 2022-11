Muriel attacca Mariani: “Se arbitri alle 18 non fissare la cena alle 20”

Il post su Instagram, poi rimosso, del calciatore dell’Atalanta che polemizzava con l’arbitro al termine della sfida contro il Napoli

Finale nervoso a Bergamo nella sfida tra Atalanta e Napoli, i bergamaschi non hanno apprezzato il fatto che Mariani, il direttore di gara, non abbia considerato l’extra time da recuperare a abbia fischiato troppo presto la fine dell’incontro. A fine gara il tecnico della Dea, Gasperini, si è pesantemente lamentato, ma non è stato il solo. Anche Luis Muriel, che non ha potuto prendere parte all’incontro perché fermato ai box per un infortunio muscolare, si sarebbe lamentato delle scelte di Mariani con un post su Instagram che però è stato successivamente rimosso

“Se devi arbitrare alle 18, non mettere la cena alle 20 che poi non fai in tempo ad arrivare”.

Il post di Muriel