Lunin cuore d’oro: aiuta un ragazzo fuggito dalla guerra per farlo giocare all’Oviedo

Lunin del Real Madrid ha aiutato un ragazzo che fuggiva a da Kharkiv. Gli ha trovato una squadra e tutta la sua famiglia ora è a Oviedo, lontana dagli orrori della guerra.

Dalla guerra alla ritrovata serenità. Da Kharkiv a Oviedo: una nuova vita grazie al calcio e a Lunin. Il portiere ucraino del Real, come riportato da El Pais, è protagonista di una storia emozionante.

La vicenda si lega a Kirill Romanchenko, 15 anni, di Kharkiv città purtroppo nota dallo scoppio della guerra fra Russia e Ucraina. Un ragazzo cresciuto in fretta in seguito agli avvenimenti dell’anno scorso. Ha chiesto alla madre di fuggire dal paese dilaniato dal conflitto per poter proseguire il suo sogno. E così a marzo del 2022, Kirill, sua madre e sua nonna hanno messo tutto quello che potevano in una piccola auto, compreso il loro gatto e hanno deciso di dirigersi verso la Spagna, più precisamente a Valencia ma qualcosa è cambiato.

Una telefonata a metà viaggio ha rivoltato, in meglio, ogni scenario. Lunin, il portiere del Real Madrid, aveva giocato nella stessa squadra di Kirill, Metalist Kharkiv.

“L’allenatore della squadra sapeva che saremmo andati in Spagna e Lunin ci ha chiamato al telefono e detto che a Oviedo ci aspettavano a braccia aperte” racconta la madre di Kirill.

Il ragazzo può dunque riprendere ad allenarsi con l’Accademia dell’Oviedo. Sia lui che sua madre si sono perfettamente adattati alla città. Il ragazzo si allena e studia sia a distanza in Ucraina sia lo spagnolo. Non è detto che la Spagna non sia la loro destinazione definitiva. Nel frattempo ha scelto il numero di maglia:

“13, prima indossavo il numero 8 per l’anno di nascita di mia madre e per il giorno della mia nascita, l’8 aprile”, Il suo ultimo compleanno è già trascorso ad Oviedo e dal club fanno sapere che sono felicissimi di averlo.