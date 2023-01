Martìn Vazquez: «Essere un giocatore del Real Madrid significa non arrendersi, è un fatto culturale» 

El Mundo intervista Martìn Vazquez, uno dei protagonisti della Quinta del Buitre. «Da quando i bambini non giocano più per strada si è perso il talento».

Su El Mundo una lunga intervista a Martìn Vazquez, ex centrocampista spagnolo che ha giocato anche nel Torino. Ha fatto parte della Quinta del Buitre, la generazione d’oro di calciatori del Real Madrid degli anni ’80 che dominò la scena sia in Spagna che in Europa.

«Eravamo tutti molto bravi. Poi a seconda dei gusti ognuno di noi aveva il suo pubblico. Nel mio caso si è detto che ero il più tecnico della Quinta del Buitre ed è probabile, ma ciò che ha reso speciale il nostro gruppo è che ognuno aveva caratteristiche diverse e complementari. Non ci siamo calpestati a vicenda e questo ci ha permesso di brillare tutti e far brillare di più gli altri, perché eravamo sulla stessa lunghezza d’onda. Questa era una delle grandi virtù del Quinto».

Butragueño era l’icona, Míchel il ribelle, Sanchís il capo. Che ruolo ha avuto Vazquez?

«Ero quello timido. Ero chiaro sul mio ruolo: giocavo per Madrid e, per il mio modo di intendere il gioco, ho sempre messo il collettivo prima del personale. Mi importava la valutazione interna, non quella esterna, e forse questo, insieme al mio carattere introverso, aveva a che fare con il fatto che fuori dallo spogliatoio non ero valutato così tanto. Non ho messo molto interesse a vendere me stesso e inoltre mi importava più di fare ciò che era utile che ciò che era spettacolare».

Vazquez dice di non aver mai dato particolare importanza ai gol quanta ne dava agli assist.

«Non è che non mi importasse quello che diceva la gente, ma non ero un calciatore normale. Il mio caso mi ricorda quello di Benzema. Il calciatore, normalmente, la prima cosa a cui pensa è l’aspetto personale e spesso lo mette davanti al collettivo. Nel mio caso, non era così. Mi sono sacrificato per il collettivo perché per me non è stato un sacrificio ma il mio modo di intendere il gioco. Sapevo che facendo certi movimenti non mi avrebbero dato la palla, ma avrei reso più facile per un compagno di squadra segnare. Come fare a non farlo, sapendo questo? Quando Benzema era all’ombra di Cristiano lo ha capito perfettamente e ha sacrificato la sua brillantezza per fare il meglio per la squadra, nonostante molti lo criticassero per non aver segnato. Ora si gonfia per segnare gol. Non è che non poteva prima, è che ha assunto un’altra missione per il bene comune. La chiave è divertirsi a fare quel lavoro anche se non ti dà l’impatto del gol. Mi è piaciuto».

Vazquez continua:

«A tutti noi piace essere riconosciuti e lodati, ma ci sono persone che hanno un ego molto più pronunciato. Non avevo bisogno di essere sui giornali come tanti calciatori che, se non per il loro lavoro, cercano di uscirci per altre questioni. Mi importava solo di entrare nei media se era per una grande performance, il resto era un rumore che non mi riguardava».

Rafael Martín Vázquez, il più giovane della Quinta del Buitre, è entrato nella prima squadra del Real Madrid a 18 anni. Ha giocato anche a Torino, Marsiglia, Deportivo, Celaya e Karlsruher. Ma lui ci tiene a ricordare il calcio che giocava da bambino, per strada.

«Ci dava immaginazione, libertà, uno spirito giocoso che ho sempre mantenuto. Il calcio non è più così ed è un peccato. I bambini hanno perso la strada e questo ha avuto un impatto sul calcio. Giocare in un cortile o in una piazza con gli alberi in mezzo dà abilità, velocità, ingegno… Talento. Questo è scomparso, ma la società sta andando avanti e non può essere fermata. Ciò che può e deve essere combattuto è il modello altamente organizzato di accademie che attualmente governa e in cui gli allenatori, prigionieri della tattica, limitano la libertà dei ragazzi di esprimersi. Questo è un errore molto grave. Se si interrompe l’ispirazione di un calciatore da bambino, quelle virtù potrebbero scomparire. Lo vediamo nella maggior parte delle partite in corso: una robotizzazione con calciatori che vengono fuori dallo stesso schema».

Ancora sulla Quinta:

«Eravamo più che semplici calciatori: eravamo l’espressione sportiva dei cambiamenti che stavano avvenendo nella società spagnola».

Essendo così introverso, come hai affrontato l’improvvisa fama? Vazquez:

«Sono passato dall’essere un ragazzo all’essere un uomo in pochi giorni. Il passaggio dallo spogliatoio di Castilla, dove eravamo più o meno tutti vicini, allo spogliatoio del Real Madrid di quel tempo è stato tremendo. Juanito, Santillana, Galiziano… Il rispetto che instillavano in te era incredibile e a quei tempi l’autorità era diversa. Non aprivi bocca. Per quanto ero timido, non parlavo fino a quando non mi si avvicinavano e mi dicevano che potevo. Per il resto, erano persone fantastiche, mi hanno accolto in modo straordinario e non hanno avuto bisogno di dire nulla per spiegarmi cosa fosse Madrid: il loro modo di comportarsi è stato impeccabile, hanno dato l’esempio».

Gli viene chiesto se a quei tempi si è goduto la movida madrilena. Vazquez risponde:

«Eravamo molto responsabili. Eravamo giovani con la voglia di divertirsi, certo, ma abbiamo sempre avuto molto chiaro ciò che rappresentavamo, l’esempio che davamo, e ci siamo presi molta cura della nostra immagine. Abbiamo imparato a divertirci con discrezione, sapendo che c’è tempo per tutto».

Sul Real Madrid.

«Al Real Madrid sai che tutto è possibile. È una cosa innata che viene trasmessa di generazione in generazione. Essere un giocatore del Real Madrid è, soprattutto, non arrendersi. Te lo spiegano il primo giorno. Quando tutti vogliono sconfiggerti più di chiunque altro, sei obbligato a stare sempre all’erta e a fare richieste a te stesso ogni giorno. Questa è la grandezza e la realtà del club. E questo porta alle partite: sei il Real Madrid e anche nella situazione peggiore dai il massimo perché non c’è altro modo per indossare quella maglia. Ci sono state rimonte prima e dopo di noi, volte in cui il Real stava giocando male e all’improvviso ha vinto. Questo non è casuale, è una questione culturale».

Vazquez racconta cosa vuol dire giocare al Bernabeu.

«Giocare al Bernabeu è meraviglioso ma allo stesso tempo molto difficile. Ti fa maturare, ti dà personalità».

Ed aggiunge:

«Spesso ho preso dei rischi sui passaggi e ho insistito anche se ho fallito, cosa che ha reso nervoso il pubblico, ma l’ho preso come una cosa positiva: se si sono arrabbiati quando ho fallito è stato perché credevano che avessi la qualità per avere sempre ragione. Ho finito per usarlo come motivazione: “Cosa stai urlando contro di me? Beh, ti farò applaudire. Cambiare la situazione al Bernabeu è stato meraviglioso».

Dal Real dice di essere stato quasi cacciato: gli offrirono un rinnovo al ribasso, ponendoglielo come aut aut e lui andò via.

«E’ stato molto difficile vedere che il club in cui ero cresciuto non mi valorizzava e mi dava un ultimatum in un momento in cui c’erano ancora mesi per negoziare. Non mi hanno mai più parlato. A dire il vero, mi hanno cacciato. E’ stata una batosta terribile, non riuscivo a spiegarmelo. Non me lo sono ancora spiegato».

Come è arrivato Vazquez al Torino?

«Il Real non pensava che avrei lasciato perché controllava il mercato grazie alle sue amicizie e non pensava che avessi opzioni migliori. Ecco perché mi hanno posto l’ultimatum. A quel tempo, l’Italia era di gran lunga la lega più potente e Madrid aveva ottimi rapporti con Berlusconi, al Milan, e con Agnelli, alla Juventus, quindi parlarono con loro e quelle due porte furono chiuse. Quello che non hanno mai immaginato è che stavo per partire per una squadra minore che era stata appena promossa, ma l’offerta era molto buona, la squadra era fantastica e mi hanno trattato meravigliosamente. Non mi pento di niente. Sono stati due anni di grande qualità e il Torino è un club che mi è ancora molto caro. Nella sua seconda stagione, ha eliminato il Real Madrid in Uefa».

Ricorda:

«Fu molto difficile, specialmente la partita al Bernabeu. Direi che sono stato il giocatore più fischiato, urlato e insultato nella storia del Bernabeu. Quel giorno è stato fantastico, mi hanno detto di tutto. Se ci fosse stato un misuratore di rumore, si sarebbe rotto. È stata una sensazione molto dolorosa, ma mi ha anche fatto maturare».

Hai rimpianti?

«Ho avuto una carriera molto bella, ho giocato per il Real Madrid, ho avuto esperienze fantastiche in altri Paesi, sono stato a un Mondiale, come posso non essere orgoglioso? Ma, d’altra parte, penso che se non fosse stato per alcune circostanze sarebbe stato molto di più. Sono stato molto punito per gli infortuni e mi è mancata continuità».