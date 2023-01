Mudryk il calciatore ballerino pagato dal Chelsea 89 milioni e che va a 36 chilometri orari

È l’ultimo colpo dei Blues. Ha soli 22 anni, è un attaccante. De Zerbi lo ha allenato allo Shakhtar: «Potrà vincere il Pallone d’oro»

Biondo, capelli a caschetto, alto e occhi azzurri; non è il principe azzurro ma il nuovo acquisto del Chelsea. Viene dall’Ucraina, dallo Shakhtar Donetsk, ha 22 anni e si chiama Mykhailo Mudryk. È un attaccante esterno ma può giocare in ogni ruolo in attacco. La madre gli concesse di giocare a calcio a patto che prendesse lezioni di danza.

Come scrive il Telegraph, quelle lezioni danza potrebbero avergli dato quel quid in più:

“Ma c’è qualcosa nel modo in cui gioca – tutto piedi veloci e fianchi ondeggianti – che ti fa meravigliare. I passaggi, i colpi di scena, le finte e le giravolte: dipingono tutti l’immagine di un calciatore con ritmo da ballerino.”

Il Chelsea è riuscito a strapparlo all’Arsenal che, dopo la firma del giocatore con i Blues, si è consolato con la vittoria nel derby di Londra contro il Tottenham di Conte.

Sono serviti 89 milioni di sterline per strapparlo ai Gunners. Scrive il Telegraph:

“Quello che è certo, è che Mudryk è un giovane attaccante di notevoli potenzialità e serie ambizioni. I racconti dall’Ucraina parlano di un giocatore con un’inestinguibile sete di lavoro, sia in campo sia in palestra. Era tale la sua ossessione per l’allenamento extra, che i suoi allenatori lo allontanavano dal campo. L’importanza dell’istruzione gli è stata chiarita dai suoi genitori, entrambi insegnanti. Studia inglese da anni.”

Ha già 65 presenze con la nazionale, ha giocato in Champions e raggiunge la velocità massima di 36,6 Km/h. È stato addirittura soprannominato il “Neymar ucraino”.

Il merito della sua crescita è da attribuire anche a De Zerbi il tecnico italiano ora al Brighton che fino all’estate scorsa allenava la squadra ucraina. De Zerbi rese la crescita di Mudryk la sua missione e, a detta sua, sarebbe stata una “sconfitta” non vedere il giocatore esibirsi ad alti livelli:

«Penso che possa vincere il Pallone d’oro in futuro. Davvero. Conosco il valore di Mudryk, ha il potenziale per vincere il Pallone d’Oro».

All’italiano si accoda Srna, direttore sportivo dello Shakhtar:

«Mudryk è un talento serio. Dopo Kylian Mbappe e Vinicius Junior, è il miglior giocatore in Europa nel suo ruolo».

Sarà un tema anche il fitto e mai nascosto flirt avuto con tutto l’ambiente dei Gunners, così come sarà un tema la sua gestione da parte di Potter, tecnico del Chelsea. Intanto, dopo una campagna acquisti faraonica (Joao Felix, Badiashile, Fofana e Andrey Santos), il Chelsea continua ad avere problemi. 10 giocatori indisponibili, fra squalifiche e infortuni, ma la priorità è la fascia destra.

Potter che ha sostituito Tuchel alla guida del Chelsea si augura di stabilizzare un ambiente che ha affrontato un lungo periodo di caos, anche grazie agli acquisti di gennaio. Sul nuovo acquisto ucraino Mudryk ha dichiarato:

«È un giocatore giovane con un grande futuro. È entusiasmante nell’uno contro uno, diretto, attacca la linea di fondo, può entrare in area ma incide anche in porta. Penso che piacerà molto ai nostri tifosi».

Nel frattempo però, la storia di Mudryk ricorda molto quella di Odegaard il “Messi norvegese”: qualche anno nell’oblio dopo le attenzioni mediatiche e ora sta finalmente sbocciando all’Arsenal con Arteta.