L’ex centrocampista del Brighton Mwepu ricoverato in ospedale per arresto cardiaco

Si è sentito male mentre era alla guida della sua auto, in Zambia. Al momento è sotto osservazione ma le sue condizioni sono stabili

L’ex centrocampista della Premier League e del Brighton, Enock Mwepu è stato portato d’urgenza in ospedale domenica per essere sottoposto ad alcuni controlli cautelari. I primi rapporti dallo Zambia affermano che Mwepu, 25 anni, ha subito un attacco di cuore. Il Brighton, squadra dove Mwepu fa l’allenatore dell’under 9, ha confermato che l’ex giocatore è stato ricoverato in ospedale.

L’incidente di domenica sarebbe avvenuto mentre Mwepu stava guidando verso la città di Kabangwe, alla periferia della capitale, Lusaka. La sua auto è stata vista sbandare su una strada. Espn Africa ha fornito un aggiornamento rassicurante: ha riferito che l’ex giocatore è sotto osservazione ma in condizioni stabili.

Una fonte dello Zambia riferisce:

“Mwepu stava guidando lungo la Great North Road vicino all’area di Kabangwe, si stava dirigendo fuori città. Ad un certo punto è come se avesse iniziato ad avere evidenti problemi cardiaci. Quando ha iniziato ad avere un arresto cardiaco, ha iniziato a guidare a zig zag. Poi alla fine è uscito dal veicolo ed è caduto a terra”.

Di seguito, anche il comunicato del Brighton pubblicato su Twitter:

“Il club può fornire il seguente aggiornamento su Enock Mwepu, in risposta ai resoconti dei media. Enock si è sentito male in Zambia ed è attualmente sottoposto a controlli precauzionali. Il nostro team medico è in comunicazione con l’ospedale per prestare la sua assistenza, se necessario. Il club desidera ringraziare i numerosi sostenitori per i messaggi e il supporto. Né il club né Enock desiderano fornire ulteriori commenti in questa fase”.

