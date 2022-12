Il Brighton non abbandona lo sfortunato Mwepu: allenerà l’Under 9

Una malattia al cuore lo ha costretto a ritirarsi dal calcio giocato a soli 24 anni lo scorso ottobre. Il club lo accoglie di nuovo

Una malattia al cuore lo ha costretto a ritirarsi dal calcio giocato a soli 24 anni lo scorso ottobre, ma il Brighton non ha abbandonato Enock Mwepu. Il club inglese ha infatti riaccolto l’ex giocatore offrendogli un posto nello staff tecnico, da gennaio sarà allenatore della squadra Under 9.

Roberto De Zerbi, allenatore dei Seagulls, ha commentato soddisfatto: «Siamo davvero felici che Enock abbia deciso di rimanere qui nel nostro club e utilizzare la sua esperienza per aiutare a sviluppare i nostri giovani giocatori. Considerando la sua età, Enock ha una grande esperienza. Ha giocato in Champions League e Premier League, oltre a essere il capitano del suo paese. Questo è il prossimo capitolo per Enock nella sua carriera calcistica».

Mwepu firmò per il Brighton nel 2021, collezionando 27 presenze e segnando tre gol. Il Brighton commentò così il ritiro del calciatore:

“Enock Mwepu è stato costretto a interrompere la sua carriera da giocatore in seguito alla diagnosi di una malattia cardiaca ereditaria. La condizione, che può peggiorare nel tempo, metterebbe Enock a un rischio estremamente elevato di subire un evento cardiaco potenzialmente fatale, se dovesse continuare a giocare a calcio competitivo”. Spiegò la sua malattia: “è dovuta a una condizione cardiaca ereditaria, che si manifesta più tardi nella vita e non era precedentemente evidente allo screening cardiaco regolare. Purtroppo questo può essere esacerbato dallo sport, quindi a Enock è stato consigliato che l’unica opzione, per il bene della sua stessa sicurezza, è che smetta di giocare a calcio”.