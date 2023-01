Lewandowski in Mls? il compagno di Nazionale: “Spero venga qui”

L’attaccante polacco è sotto contratto con il Barcellona fino a giugno 2026, con opzione per un ulteriore anno.

Lewandowski potrebbe finire la sua carriera in America in Mls. Questo secondo Karol Swiderski del Charlotte FC , che gioca con Lewandowski nella nazionale polacca.

Swiderski gioca con la squadra di Charlotte e ammette che Lewandowski ha pensato alla vita in America.

“Sì, a volte me lo chiedeva”, ha detto Swiderski di Lewandowski, come citato da MLSsoccer.com .

Ha aggiunto: ‘Sto aspettando questo momento, quindi spero che venga qui, perché è davvero una leggenda, [non solo] in Polonia ma penso anche in Europa. Ha segnato tanti, tanti gol, quindi sarebbe bello incontrarlo in MLS’.

L’anno scorso, prima di lasciare il Bayern Monaco per il Barcellona, ​​Lewandowski è stato vago quando gli è stato chiesto se un giorno avrebbe potuto esercitare il suo mestiere negli Stati Uniti.

‘Giocare negli Stati Uniti? Non lo so perché non so cosa significhi per me e quando’, ha detto a CBS Sports .

Sicuramente, so molto della Mlsperché alcuni giocatori polacchi e anche tedeschi giocavano lì, e mi parlano della vita ma anche della Mls e fanno ogni anno un passo avanti.

L’attaccante polacco è sotto contratto con il Barcellona fino a giugno 2026, con opzione per un ulteriore anno. Ma Lewandowski ha visto ex compagni di squadra come Bastian Schweinsteiger, con cui ha giocato al Bayern, godersi periodi in Mls.