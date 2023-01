L’Arsenal e il Napoli, gemellaggio sul campo a quota 50 punti

La squadra di Arteta vince nel finale sullo United grazie al gol di Nketiah: 3-2 e 6 punti di vantaggio sul City

L’Arsenal raggiunge quota 50 punti in Premier League scacciando il Manchester City a 6 lunghezze di distanza. I Gunners sono l’unica squadra dei maggiori 5 campionati europei a tenere il ritmo del Napoli. La squadra di Arteta vince contro l’altra squadra di Manchester: lo United. I Red Devil erano uno scoglio molto insidioso da superare, visto che arrivavano da 5 risultati utili consecutivi (4 vittorie e un pareggio) dalla ripresa della Premier, lo sono stati anche in campo, dove hanno ceduto solamente al 90esimo.

L’Arsenal ha riportato la sua sedicesima vittoria in campionato grazie al gol di Nketiah. Il 23enne inglese, prodotto del settore giovanile, è stato autore del gol vittoria e del gol che aveva portato al momentaneo pareggio, dopo il vantaggio United con Rushford. Nel mezzo c’è stato il vantaggio dei Gunners con Saka e il 2-2 di Lisandro Martinez. La vittoria ricaccia il City, che alle 15 aveva vinto 3-0 contro il Wolverhampton grazie ad una mostruosa tripletta di Haaland.

L’Arsenal a quota 50 come il Napoli non l’unica cosa che accomuna le due squadre. Negli ultimi anni Gunners non sono mai riusciti ad essere incisivi come quest’anno, nonostante i grandi investimenti, ma sono simili nella volontà e forza di portare a casa il risultato. Arteta e Spalletti sono riusciti a far fare quel salto di mentalità, almeno per ora, a due squadre che negli scorsi anni venivano meno nel momento più importante.

La capolista della Premier si è portata anche un po’ di Serie A a casa: Kiwior dallo Spezia. Il difensore polacco vestirà la maglia dell’Arsenal versando 25 milioni nelle casse dei liguri.