L’agente di Ochoa: «È stato vicino al Napoli quando c’era Ancelotti»

A Marca Claro: «C’era un accordo verbale con il Napoli ma il presidente dello Standard Liegi bloccò la trattativa. Fu un peccato»

Nell’estate 2018, subito dopo l’infortunio a Meret, il Napoli lavorò all’arrivo di un portiere esperto in attesa del recupero del giovane titolare appena arrivato dall’Udinese e ci fu una lunga trattativa con lo Standard Liegi per portare in azzurro Guillermo Ochoa. A fine agosto la scelta ricadde su Ospina, ma nel bel mezzo del mercato. Oggi il messicano, con alle spalle cinque Mondiali, è già un idolo della Salernitana. In due partite ha rubato la scena con tante parate e diverse prodezze.

Jorge Berlanga, agente del nuovo portiere della Salernitana, ha parlato al portale Marca Claro dell’approdo in Italia del proprio assistito. Ha aggiunto anche un retroscena di mercato quando il portiere è stato molto vicino, in passato, a vestire la maglia azzurra del Napoli. Queste le sue parole:

«Guillermo è contento del suo inizio in Italia e vuole continuare su questo rendimento, sempre con il massimo dell’impegno. Gli è sempre piaciuta tanto l’Italia come paese e per questo sta vivendo l’esperienza alla grande.Più volte siamo stati vicini a giocare in Italia, come qualche anno fa quando si avvicinò il Napoli di Carlo Ancelotti. Avevamo anche un accordo verbale con loro ma il presidente dello Standard Liegi bloccò la trattativa. Fu un peccato».