Inter-Napoli, formazioni / Giocano Rrahmani, Anguissa e Olivera. Meret tra i pali

Inter-Napoli, formazioni / Giocano Rrahmani e Olivera. Politano con Kvara e Osimhen. Meret tra i pali

Il Napoli ha ufficializzato la formazione che metterà in campo l’allenatore, Luciano Spalletti, tra circa un’ora, quando la squadra affronterà l’Inter di Simone Inzaghi a San Siro, in trasferta. Nel pomeriggio si era diffuso un allarme riguardante Meret: il portiere del Napoli ha accusato qualche linea di febbre, veniva dato in forse tra i pali. Invece Meret è al suo posto. Per quanto riguarda le altre scelte di Spalletti, la difesa è formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera, preferito a Mario Rui. A centrocampo Ndombele parte dalla panchina: spazio a Anguissa, Lobotka e Zielinski. L’attacco è formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Per quanto riguarda le scelte di Inzaghi, confermato Acerbi in difesa e Calhanoglu al posto di Brozovic. In attacco l’allenatore nerazzurro conferma le anticipazioni, ovvero il duo formato da Dzeko e Lukaku, con Lautaro pronto a subentrare in corso d’opera.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Spalletti

Inter: Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Lukaku. All: Inzaghi