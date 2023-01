La Lazio ha sbriciolato i resti del Milan. Lotito può fare il salto di qualità, ma deve spendere (CorSport) 

Sarri è stato bravissimo a reinventare la squadra ma occorre fare un mercato migliore di quello dell’estate scorsa. La Champions è alla portata

La Lazio ha giocato la partita perfetta ed ha “sbriciolato i resti del Milan, rientrato da Riyad senza un briciolo di carattere e di orgoglio”, scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport.

“Tre gol avevano preso dall’Inter, quattro dai biancocelesti che non hanno lasciato scampo a una squadra sfinita, spaesata, quasi assente e per questo Pioli deve interrogarsi al più presto su cosa stia accadendo”.

Sarri è stato bravo a reinventare la Lazio e a rilanciare il Mago, esaltando le doti dei giocatori più talentuosi.

“Nonostante appartenga alla categoria degli integralisti, Mau è stato bravissimo a tornare sui suoi passi e a promuovere nel momento più delicato della stagione proprio il Mago, pronto a ringraziare non solo con il talento ma anche con una applicazione a lui sconosciuta”.

Ora la lotta per la Champions è apertissima, ma il presidente della Lazio, Lotito, deve cogliere l’occasione. Per guadagnare, scrive Dalla Palma, occorre spendere. E possibilmente per un mercato migliore di quello portato a termine l’estate scorsa, che ha portato al club biancoceleste giocatori non esattamente desiderati dall’allenatore, come Maximiano, Gila, Marcos Antonio e Cancellieri.

“La penalizzazione della Juve, ovviamente, apre nuovi scenari in zona Champions, dove entrano in ballo anche le due romane e l’Atalanta. Ma il tecnico ha ragione quando denuncia la necessità di migliorare una rosa non troppo competitiva nel momento in cui deve pescare dalla panchina: troppo elevata la qualità dei titolari, troppo dispendiose le scelte di giocatori come Maximiano, Gila, Marcos Antonio e Cancellieri che per Sarri contano poco o niente. Il senatore Lotito è davanti a una grande occasione: fare il salto di qualità, entrare in Champions e recuperare i soldi investiti. Come dice Mau, andando avanti sempre con gli stessi giocatori, prima o poi arrivano i danni. Per guadagnare, bisogna spendere: possibilmente meglio rispetto all’estate scorsa”.