La Figc chiederà alla Procura di Napoli gli atti dell’inchiesta su De Laurentiis (Repubblica)

Il falso in bilancio per la vicenda Osimhen. “Senza gli atti della giustizia ordinaria è quasi impossibile colpire un club”. Juve condannata per le intercettazioni

Scrive Repubblica che presto il procuratore Figc Chiné chiederà alla Procura di Napoli gli atti dell’inchiesta sul falso in bilancio che riguarda De Laurentiis.

Non vuol dire, come hanno scritto i suoi legali, che pagherà solo la Juventus. Vuol dire altro: vuol dire che la giustizia sportiva sa colpire solo se sei tu stesso a dichiararti, nei fatti, colpevole. Lo hanno fatto nelle centinaia di ore di intercettazione dirigenti di ogni livello della società bianconera: così la pensano la procura e la Corte. Le “dichiarazioni auto accusatorie” sono carpite grazie ai mezzi della giustizia ordinaria. Senza, è quasi impossibile colpire un club. Per questo, a breve il procuratore Chinè chiederà alla Procura di Napoli gli atti dell’inchiesta sul falso in bilancio che riguarda De Laurentiis.