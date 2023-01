Il comunicato della Conmebol, che annuncia anche un sodalizio con Concacaf per creare una nuova competizione che coinvolga le migliori squadre del Sud e Nord America.

La Conmebol attraverso i suoi anali ufficiali ha diramato un comunicato dove annuncia che la Copa America 2024 si giocherà negli Stati Uniti. Nel comunicato si legge:

“Conmebol e Concacaf hanno annunciato oggi la firma di un accordo di collaborazione strategica per rafforzare e sviluppare il calcio in entrambe le regioni. L’accordo include gare per squadre nazionali maschili e femminili e un nuovo torneo per club.

La Conmebol Copa América 2024 si giocherà negli Stati Uniti, nell’estate del 2024, e includerà le 10 squadre Conmebol e le sei migliori squadre Concacaf, come ospiti. Questo tradizionale torneo Conmebol sarà co-organizzato da entrambe le confederazioni.

I paesi Concacaf avranno l’opportunità di qualificarsi per questa competizione attraverso la Concacaf Nations League 2023/24.

Per Conmebol, questo accordo supporterà le sue squadre nazionali maschili nella loro preparazione per la prossima Coppa del Mondo attraverso una Copa América ampliata con sei squadre Concacaf d’élite, ospitate nella regione che ospiterà la Coppa del Mondo FIFA 2026.

Da parte sua, consentirà alla Concacaf di fornire una competizione di più alta qualità per le sue squadre nazionali maschili nei prossimi due anni, inclusa la conclusione della Concacaf Nations League 2022/23, la Concacaf Gold Cup 2023, la Concacaf Nations League 2023 / 24.

Per le nazionali femminili, la Concacaf ha invitato le prime quattro nazionali femminili Conmebol a partecipare alla Concacaf Gold Cup W 2024. L’edizione inaugurale di questo torneo si giocherà negli Stati Uniti. Il concorso a 12 squadre è una parte fondamentale del nuovo calendario delle competizioni per squadre nazionali femminili Concacaf.

Le due squadre Concacaf che parteciperanno alle Olimpiadi estive del 2024 (Stati Uniti e Giamaica o Canada) riceveranno un addio alla Concacaf Gold Cup W 2024. Le restanti sei squadre Concacaf saranno determinate attraverso la Concacaf W Qualifier 2023.

Le quattro squadre Conmebol invitate che parteciperanno sono state determinate in base ai risultati della Copa América Femenina 2022: Brasile (campione) Colombia (seconda classificata), Argentina (terza classificata) e Paraguay (quarta classificata).

Conmebol e Concacaf organizzeranno anche una competizione per club centralizzata in stile “final four” che coinvolgerà i migliori club delle rispettive confederazioni. Le quattro squadre partecipanti (due per ciascuna confederazione) si qualificheranno attraverso le attuali competizioni per club Conmebol e Concacaf e le due confederazioni stanno lavorando affinché la prima edizione di questo torneo si giochi nel 2024.

A proposito dell’importante accordo, Alejandro Domínguez, presidente della Conmebol, ha dichiarato: “Conmebol e Concacaf sono uniti da legami storici e affettivi. Ma soprattutto ci unisce la passione, caratteristica di tutta l’America, per il calcio e lo sport. Siamo determinati a rinnovare e ampliare le nostre iniziative e progetti comuni. Vogliamo che questa passione si traduca in più e migliori competizioni e che il calcio e i suoi valori crescano e si rafforzino in tutto l’emisfero. Senza dubbio entrambe le confederazioni credono in grande e lavoreremo con questo orientamento”.

Victor Montagliani, Presidente della Concacaf, ha dichiarato: “Questa partnership è volta a sostenere la continua crescita del calcio maschile e femminile in Concacaf e Conmebol, e sarà davvero di reciproco vantaggio per entrambe le Confederazioni. Lavorando a stretto contatto con Conmebol, offriremo competizioni d’élite che offriranno maggiori opportunità alle nostre federazioni e che sappiamo che i tifosi vogliono vedere. Lavoreremo insieme per garantire che il calcio in entrambe le regioni continui a prosperare”..

• Competiciones de selecciones en 2024 y un nuevo torneo de clubes 👏🏼#CreeEnGrande — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 27, 2023

L’unione tra la Conmebol e Concacaf è mirata sopratutto alla visibilità del calcio americano in tutto il Mondo, cercando di creare un appeal internazionale. Inoltre le due federazione stanno mettendo le basi per un progetto che sarebbe un sorta di SuperLega tra in Sud e il Nord America in vista del Mondiale in Canada, Stati Uniti e Messico del 2026.

• Competiciones de selecciones en 2024 y un nuevo torneo de clubes 👏🏼#CreeEnGrande — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 27, 2023