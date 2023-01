La contestazione degli ultras del Montpellier: «Squadra di froci». Partita interrotta contro il Nantes

Quindici minuti di stop per fumogeni in campo e striscioni offensivi. Il Montpellier alla fine ha perso ridotto in nove uomini

«Squadra di froci». I tifosi del Montpellier hanno contestato così la squadra, rea di essere arrivata quasi in zona retrocessione in Ligue 1. Oggi il Montpellier incontrava il Nantes allo Stade de la Mosson e gli ultras hanno deciso di contestare la squadra, che veniva dalla pesante sconfitta per 6-1 contro il Nizza.

Gli ultras hanno iniziato a lanciare fumogeni in campo, rendendo impossibile il proseguimento della partita, sospesa poi per dieci minuti dal direttore di gara. Ma soprattutto, gli ultras, che sono entrati in curva solo dopo 15 minuti dall’inizio, per uno sciopero del tifo, hanno esposto degli striscioni offensivi verso la loro squadra.

«Una prestazione degna di una squadra di merda», recitava uno di essi. E un altro: «Andate a farvi fottere». E infine: «Squadra di froci».

Il Montpellier alla fine ha perso 3-0. Ha finito la partita in nove per due espulsioni.