Francia-Marocco, un morto a Montpellier, arresti in tutta la Francia (101 solo a Parigi)

Su Le Parisien il bilancio della notte di festeggiamenti. I tifosi sono scesi in strada ovunque. Un ragazzo di 14 anni morto perché investito da un’auto

La vittoria della Francia nella semifinale del Mondiale in Qatar contro il Marocco ha scatenato i festeggiamenti dei tifosi in strada ma anche disordini e arresti, e, purtroppo, un morto. Le Parisien fornisce il bilancio della serata. In Francia erano stati mobilitati 10mila agenti di polizia, di cui 5mila soltanto nella regione di Parigi.

Purtroppo si sono registrati comunque incidenti. A Montpellier è morto un ragazzo di 14 anni, investito da un’auto. Trasferito in ospedale con codice di emergenza assoluta, è morto poco dopo le prime cure mediche.

Secondo la ricostruzione, il ragazzo è morto nel quartiere popolare di La Paillade. L’autista è fuggito, mentre l’auto, trovata vicino alla scena dell’incidente, è stata posta sotto amministrazione controllata, riferisce la prefettura che ha aggiunto che adesso si sta cercando l’autista che ha ucciso il ragazzo.

A Parigi ci sono stati 115 arresti. Al fischio finale della partita migliaia di tifosi sono accorsi agli Champs-Élysées per festeggiare la vittoria, tra fuochi d’artificio, balli e canti. Le Parisien scrive:

“Le forze di polizia schierate massicciamente in zona hanno controllato le celebrazioni condite da piccoli scontri, rispondendo agli assalti con cariche e sparando gas lacrimogeni. Secondo la prefettura, alle 0: 45 del mattino, ci sono stati 115 arresti nell’agglomerato di Parigi, di cui 101 a Parigi. Un gruppo di 40 persone vicine all’ultra destra, che si preparavano ad unirsi alla gente sugli Champs-Élysées alla fine della partita, sono stati arrestati, in particolare per il trasporto di armi proibite, dice una fonte della polizia”.

Si tratta di persone già note alla polizia, come spiegato dalle forze dell’ordine, cosa che ha reso più agevole il riconoscimento e il fermo.

A Créteil, in Val-de-Marne, un edificio è stato incendiato da un colpo di mortaio. Gli agenti hanno effettuato diversi arresti.

A Lione, poco dopo la fine della partita, “un gruppo di giovani dell’estrema destra si è avvicinato ai sostenitori riuniti in Place Bellecour. C’è stata una rissa e la polizia è intervenuta rapidamente per respingere il gruppo, secondo una fonte della prefettura. La prefettura ha riferito di sette arresti in totale, tra cui due tra gli attivisti dell’ultra destra.

Arresti sono stati segnalati anche ad Avignone: 14, di cui otto per colpi di mortaio, secondo un rapporto della polizia. Infine, ad Annecy, è avvenuto un arresto dopo che sono stati lanciati proiettili contro la polizia e un uomo è stato evacuato in ospedale, ferito durante una rissa, annuncia la prefettura dell’Alta Savoia.