Il Tottenham voleva liberarsi di Kane (Daily Mail)

L’ex allenatore Sherwood: «André Villas-Boas, non aveva intenzione di utilizzarlo. Secondo il ds Franco Baldini non era abbastanza bravo per la Premier League»

Il curioso aneddoto che vede protagonista Kane è stato raccontato dall’ex allenatore del Tottenham nel 2013/14, Tim Sherwood.

Kane si avvia a diventare il miglior marcatore del club e contro il Fulham lunedì scorso ha raggiunto Greaves con 266 gol, ma fra il nazionale inglese e gli Spurs non sempre il rapporto è stato rose e fiori.

Il Daily Mail racconta infatti un aneddoto con le parole di Sherwood secondo cui l’allora direttore sportivo del club, Franco Baldini, gli disse che Kane non avrebbe fatto molta strada in Premier League.

Dice Sherwood:

«Tutti gli allenatori che hanno dato in prestito Harry hanno detto che non ce l’avrebbe fatta. Non c’era nessuno che ha detto che ce l’avrebbe fatta. Se ti dicono il contrario, stanno mentendo. Non lo sto criticando. Era la sua opinione in quel momento. Ma non ho mai giudicato Harry (Kane) quando era lontano dal Tottenham. Ho pensato che fosse la cosa migliore per la sua crescita: giocare un calcio competitivo».

Ma quella stagione, nel 2013/14 è stata la svolta. Partito quasi sempre dalla panchina ha fatto meglio di Soldado e Adebayor:

«Meritava l’occasione e, dopo aver esordito in Premier League nell’aprile 2014, non si è mai guardato indietro. Non c’è mai stato un limite con Harry. Non ha mai pensato: ‘ci sono riuscito’. Ho sempre detto che il più grande attributo di Harry è tra le sue orecchie. Preferisco la sua grinta e determinazione alle sue capacità, ma quando riesci a combinare le due cose, come ha fatto lui, hai un calciatore serio».

Prima di quella stagione però, Kane è stato a un passo dal lasciare White Hart Lane:

«Quando Harry è tornato al Tottenham dopo una serie di prestiti, gli ho consigliato di non accettare più offerte e di restare e lottare per il suo lavoro. Ma l’allenatore prima di me, André Villas-Boas, non aveva intenzione di utilizzarlo. Franco Baldini era il direttore sportivo e ha escluso Harry (Kane), dicendo che non era abbastanza bravo per la Premier League. Il Tottenham voleva che mi liberassi di lui».