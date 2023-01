Il primo gol del 2023 è di Leao – VIDEO

Leao segna il primo gol del 2023 al 10′ minuto di gioco: lancio di prima di Tonali, scatto del portoghese che mette in rete dopo aver scartato Ochoa

Pronti, via! Al 10′ minuto di gioco fra Salernitana – Milan arriva il primo gol del nuovo anno. A graffiare è Leao che sfrutta al meglio un lancio illuminante di Tonali e sfrutta la sua velocità per saltare il nuovo acquisto della Salernitana, Ochoa.

Poco prima il portiere aveva vinto l’uno contro uno proprio contro il portoghese ma Leao non perdona una seconda volta e insacca dopo aver scartato il portiere.

GOAL | SALERNITANA 0-1 MILAN ⚽ Rafael Leão 🅰️ Sandro Tonali#SerieA pic.twitter.com/y4AoAcLuyo — FOOTY HUB (@Footyhub01) January 4, 2023

In campo le squadre sono così schierate: la Salernitana si presenta con il 3-5-2, Nicola schiera subito titolare Ochoa, neo acquisto del mercato di gennaio, poi Lovato, Radovanovic, Fazio; Sambia, L. Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek.

Pioli invece schiera Tatarusanu in porta, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez in difesa; Tonali, Bennacer; Saelemaekers in mezzo al campo e davanti il trio B. Diaz, Leao e Giroud.