Il Napoli vuole portare a 65 milioni (ora è di 48) la clausola di Kim – Corsport

La clausola valida per l’estero dal 1° al 15 luglio. Contestualmente, però, il Napoli deve alzargli l’ingaggio che attualmente è di 2,5 milioni di euro

Il Napoli vuole portare a 65 milioni la clausola di Kim. Contestualmente, però, per portare a termine quest’operazione deve aumentargli l’ingaggio che attualmente è di 2,5 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Nel suo contratto, come ha spiegato Giuntoli, c’è una clausola rescissoria variabile, valida esclusivamente per l’estero ed esercitabile dal 1° al 15 luglio che parte da una base di 48 milioni di euro, ma di recente il ds ha incontrato l’entourage di Kim per provare a modificare i termini: si lavora per ritoccare il suo ingaggio e soprattutto per aumentare a 65 milioni almeno il valore minimo della clausola. Come a dire: a difesa del difensore.

Giuntoli ha dichiarato che l’attuale clausola parte da 48 milioni ma è variabile, cioè il valore aumenta a seconda di una serie di parametri legati al club eventualmente interessato, ma l’idea sulla quale lavora insieme con il manager di Kim è di rinnovare il contratto ritoccando sia l’ingaggio da 2,5 milioni sia la clausola stessa: 65 milioni di base, dicevamo. Un muro più alto a difesa del Mostro.