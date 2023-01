L’Arsenal è il Napoli della Premier: ha battuto anche il Tottenham, è a più 8 sul City

Tante le affinità tra la squadra di Arteta e quella di Spalletti: hanno fatto il vuoto, giocano bene, non vincono da tempo, e hanno un tifo leggendario

L’Arsenal è il Napoli della Premier. La squadra di Arteta ha molte similitudini con quella di Spalletti. I Gunners hanno vinto ancora. Oggi hanno vinto una partita molto importante, il derby col Tottenham. in casa del Tottenham. Quasi non c’è stata partita. L’Arsenal ha archiviato la pratica in 36 minuti. Prima (al 14esimo) grazie a una papera di Hugo Lloris (in settimana ha dato l’addio alla Nazionale) che si è buttato il pallone in porta e poi al 36esimo appunto con l’ennesimo gol di Odegaard il 24enne norvegese ex Real Madrid che oggi ha segnato il suo ottavo gol in Premier. Un rimpianto per i Blancos visto la straordinaria stagione con Arteta.

Anche l’anno scorso l’Arsenal era partito bene ma stavolta è diverso. Stavolta, come il Napoli in Serie A, ha fatto il vuoto. Come il Napoli ha 47 punti dopo 18 partite. Ha 8 punti di vantaggio sul Manchester City di Guardiola vero e proprio maestro di Arteta. In Premier hanno perso una sola partita, 3-1 in casa del Manchester United. E pareggiate due: contro il Southampton e il Newcastle. Come il Napoli, l’Arsenal può contare su una tifoseria leggendaria e resa ancor più iconica dal libro Febbre a 90. E come il Napoli, l’Arsenal non vince il campionato da tanto tempo. Non da 33 anni come il Napoli, ma dal 2004, da 19 anni.