«Il calcio in Arabia Saudita segue il calendario delle preghiere, i giocatori mangiano i dolci»

Vicente Moreno a El Mundo: «Non esiste uno psicologo dello sport, non si vedono donne. A volte gli occidentali qui crollano»

L’ex allenatore di Espanyol e Mallorca, oggi all’Al-Shabab, Vicente Moreno, racconta a El Mundo il campionato dell’Arabia Saudita, dove è finito Cristiano Ronaldo.

«Non è la lega o la Premier League, ma è competitiva. Vedrete come se Cristiano vorrà esibirsi dovrà lavorare al 100% e mettere tutto il suo interesse».

Moreno continua:

«E’ vero che il governo sta promuovendo molto il calcio, in un percorso di espansione che mira a raggiungere il mondo intero, ma c’era già interesse sul tema. Questa è la lega più forte in questa zona dell’Asia e c’è un sacco di seguito. Il calcio fa parte della vita quotidiana dei sauditi».

Lo stadio dell’Al-Shabab contiene 15mila spettatori, ma la squadra non è tra quelle che hanno maggior seguito di tifosi.

«L’Al-Ittihad, che è la squadra con il maggior numero di tifosi in Arabia, gioca allo stadio King Abdullah, con 60.000 spettatori, e lo riempie. La stessa cosa è successa ad Al-Nassr. A loro piace il calcio».

I club, nonostante un tentativo di privatizzazione nel 2016, sono ancora controllati direttamente dal governo o sono nelle mani di membri della famiglia reale. Hanno anche iniziato a ricevere aiuti per attirare le stelle del calcio. Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Shabad sono quelli con il maggior potenziale: buone squadre con otto stranieri di alto livello. La maggior parte delle squadre ha giocatori locali.

«Sono calciatori di talento, perché qui iniziano ancora per strada, non ci sono accademie. Questo è il motivo per cui hanno margini di miglioramento nell’aspetto tattico e fisico».

Ci si allena di pomeriggio, perché si rispettano i precetti religiosi.

«La vita qui è più notturna, perché ci sono temperature di 50 gradi, quindi l’usanza è quella di allenarsi nel pomeriggio».

Gli allenamenti seguono il calendario delle preghiere.

«Sono molto religiosi e cerchiamo, quando possibile, di far quadrare le ore in modo che abbiano il loro spazio per poter pregare. Ci sono momenti in cui devono alzarsi per pregare alle cinque del mattino, e questo può condizionare il resto della giornata».

E poi ci sono altre usanze, legate a concetti come il controllo del cibo, il grasso corporeo o il peso dei giocatori. un’usanza radicata nel Paese, anche tra i giocatori, è quella di mangiare un dolce dopo cena. I menu sono diversi.

«Devi adattarti. Su questioni come l’alimentazione, che pensi possa aiutarli a migliorare, devi cercare di convincerli. Ma non è sempre facile».

L’aspetto psicologico non è minimamente affrontato, in Arabia.

«Non esiste una cosa come uno psicologo dello sport. Per essere efficace dovrebbe essere una persona del posto e qui non c’è quest’abitudine. È una figura molto importante, almeno per me, ma ci vorrà molto tempo perché arrivi qui».

Capitolo donne:

«Non ricordo nessuna donna che lavora nella Città dello sport, anche se ce ne possono essere alcune. Ne ho viste nella Federazione e anche il nostro club ha creato una squadra femminile, che si allena a Jeddah».

Queste differenze rendono l’adattamento degli stranieri più lento.

«Vivono in una sorta di comunità chiuse in cui si conduce una vita occidentale e attraversano diverse fasi. Quando arrivano scoprono che tutto è diverso, non hanno quasi tempo per pensare. Quindi questo può dare loro un crollo, anche nelle prestazioni. Quando capiscono come funziona tutto scelgono se giocare o andarsene».