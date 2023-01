Ifab, al Mondiale per Club gli arbitri spiegheranno le loro decisioni

Si è discusso anche del tempo effettivo di gioco e l’ente ha rifiutato la proposta di introdurre una countdown in stile Nba

Potrebbero arrivare innovazioni decisive nel mondo del calcio. In queste ore circola la notizia secondo cui l’Ifab sarebbe favorevole alla diffusione dei ragionamenti che stanno base delle decisioni arbitrali durante i Mondiali per Club.

Secondo il Daily Mail infatti, l’Ifab, cioè organo di diritto sportivo che vara tutte le modifiche al regolamento, ha fatto sapere di essere aperto a fornire una maggiore chiarezza sulle decisioni arbitrali rendendo pubbliche le decisioni prese dagli arbitri e dal Var:

“Gli arbitri della Coppa del mondo per club della prossima settimana annunceranno il ragionamento alla base delle decisioni del VAR ai tifosi nello stadio e al pubblico televisivo.”

Sia gli spettatori sugli spalti che quelli seduti sul divano di casa potranno beneficiare di questa importante innovazione che prenderà avvio durante il Mondiale per club, appunto.

Si tratta comunque di un test, una prova, che coinvolge il torneo della Fifa nei prossimi 12 mesi. L’innovazione potrebbe anche essere utilizzata durante la Coppa del Mondo Under 20 maschile e la Coppa del Mondo femminile.

L’amministratore delegato della Fa, Mark Bullingham, che ha presieduto l’incontro Ifab, ha dichiarato:

«Pensiamo che sia importante in termini di trasparenza, soprattutto per la folla che al momento non riteniamo riceva informazioni sufficienti».

Un’altra innovazione discussa dall’Ifab, e respinta, è quella sul tempo effettivo di gioco.

Dal Telegraph arrivava l’indiscrezione secondo cui per risolvere la questione del tempo effettivo di gioco poteva essere introdotto un countdown da fermare in caso di lunghe interruzioni di gioco e poi riavviare.

Scrive il quotidiano:

“Gli addetti ai lavori affermano che verranno prese in considerazione tre opzioni: in primo luogo, modi alternativi per misurare il tempo di gioco in modo più accurato, come l’avvio e l’arresto di un conto alla rovescia; in secondo luogo, un calcolo più rigoroso del tempo di gioco utilizzato dalla Fifa ai Mondiali in Qatar; e in terzo luogo, un’applicazione più rigorosa o più coerente delle Regole del gioco esistenti, ad esempio il portiere può trattenere la palla per un massimo di sei secondi prima di doverla rilasciare.”

La prima proposta toglierebbe all’arbitro la responsabilità sul tempo di gioco, affidandolo ad un ente esterno. Ma l’Ifab, dalle ultime notizie circolate in queste ore, non ha accetto questa proposta.

Tanti altri, poi, i temi affrontati dal fuorigioco alle regole sulle sostituzioni in caso di commozioni cerebrali