Rivoluzione calcio, verso il tempo effettivo come nel basket: l’Ifab ne discuterà domani

Lo scrive il Telegraph. E’ il primo passo ufficiale verso una rivoluzione invocata da un po’ contro le perdite di tempo

Il tempo effettivo come nel basket. Non è più solo un’idea. Ne discuterà l’International Football Association Board, il famigerato Ifab, l’unico organo deputato a cambiare le regole del calcio in una riunione in programma domani a Wembley. Lo scrive il Telegraph.

I rappresentanti della Fifa e delle quattro “Home Nations” discuteranno tre possibili soluzioni, scrive il quotidiano inglese. Primo passo: “un severo editto per gli arbitri” affinché facciano rispettare le regole esistenti, in particolare con i portieri che dovrebbero essere penalizzati se trattengono la palla per più di sei secondi prima di riprendere il gioco. Seconda possibilità: i mega-recuperi in stile Mondiali in Qatar. Terza scelta, quella più dirompente: il tempo misurato con un cronometro start-stop come appunto nel football americano e nel basket.

Il Telegraph scrive che in più di 20 partite di Premier si è giocato meno di 45 minuti effettivi. “È un problema in tutta Europa, con la Bundesliga, la Serie A e la Liga che registrano percentuali ancora più basse”.

All’ordine del giorno della riunione di mercoledì ci saranno anche i cambi temporanei per commozioni cerebrali, e le linee guida sul fuorigioco.