Gravina: «La Juve è sempre stata un modello, ma le regole vanno applicate rigorosamente»

«Sarei un masochista a gioire con una mia società in una situazione del genere, ma è arrivato il momento di mettere punti fermi in un terreno minato»

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha commentato, a margine del Consiglio federale di oggi, la penalizzazione della Juventus in campionato e le motivazioni della sentenza. Gravina si è detto dispiaciuto per la situazione in cui si trova la Juventus – che racconta come di un modello da sempre, sotto molteplici aspetti – ed ha aggiunto che sarebbe masochista a gioirne, visto che il club bianconero fa comunque parte dell’universo del calcio. Ma, ha aggiunto, ci sono delle regole ben chiare e occorre farle rispettare in modo ferreo. La Figc è preoccupata, ha continuato Gravina, ma è ora di mettere dei paletti, dei punti fermi in un terreno che è ancora minato.

«A me dispiace. Sarei un folle nel pensare che una situazione di questo tipo possa generare qualsiasi forma di soddisfazione. Sarei un masochista. La Juventus ha sempre rappresentato un modello nell’ambito economico, nell’ammodernamento delle strutture, nelle infrastrutture, nel lanciare in modo deciso il progetto di sviluppo del calcio femminile, sul tema delle seconde squadre. Sarei un folle a gioire con una mia società in una situazione di questo tipo. Ma ci sono norme, ci sono regole e vanno applicate in modo rigoroso. Siamo molto preoccupati per questa situazione. E’ arrivato il momento di mettere punti fermi in questo terreno che è molto minato».