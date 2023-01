Final Four Nations League, l’Italia affronterà la Spagna in semifinale

La partita sarà giocata il 15 giugno alle 20.45. L’altra semifinale sarà tra Croazia e Olanda, il giorno prima. La finale è il 18 giugno

A Nyon è andato in scena il sorteggio della Final Four di Nations League, in programma in Olanda a giugno. L’Italia affronter la Spagna in semifinale il 15 giugno a Enschede alle 20.45. L’altra semifinale sarà invece Croazia-Olanda: si giocherà il giorno prima a Rotterdam. La finale del torneo è in programma allo stadio “De Kuip” di Rotterdam domenica 18 giugno ore 20.45.

Prima delle finali di Nations League, l’Italia scenderà in campo a marzo per le prime due giornate delle qualificazioni agli Europei 2024. Gli azzurri affronteranno l’Inghilterra allo stadio Maradona di Napoli giovedì 23 marzo e poi Malta in trasferta tre giorni dopo. Nel girone ci sono anche Macedonia e Ucraina.