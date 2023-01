Dal 2024 più partite di Nations League e meno partite di qualificazione

Domani a Nyon si riunisce l’Esecutivo Uefa che prenderà una decisione, poi i sorteggi per la Final Four di Nations League

Domani si riunisce l’Esecutivo Uefa a Nyon per discutere di una modifica sul format delle qualificazioni ai Mondiali e per il sorteggio delle Final Four di Nations League.

L’intenzione della Uefa è quella di dare maggior risalto alla Nations League e accorciare le consuete partite di qualificazione. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport, che anticipa che l’eventuale cambio di format prenderà avvio dopo l’Europeo in Germania del 2024.

Infatti per i Mondiali di Usa, Canada e Messico, le 16 nazionali europee partecipanti dovranno prima passare per le qualificazioni. 54 squadre divise in 12 gruppi da 4 e da 5 squadre. Le prime 12 dei gironi andranno direttamente in America, gli altri 4 posti verranno assegnati attraverso playoff.

Questo sistema permetterà alle federazioni di giocare meno, con due partite in meno rispetto a quelle che adesso si giocano.

La riduzione però verrà colmata da un aumento delle partite di Nations League. Dal 2024/25 le vincitrici di ogni giro del Pool A si giocheranno i quarti di finale (andata e ritorno) con le vincenti che parteciperanno al girone finale.

Domani a Nyon ci sarà la decisione dell’Esecutivo Uefa, insieme anche al sorteggio per le Final Four a cui parteciperà l’Italia di Mancini. In Olanda, la nazionale di casa, la Croazia, la Spagna e l’Italia si giocheranno la terza edizione della competizione internazionale.