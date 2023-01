“È rottura tra Leao e il Milan”, se n’è accorta persino la Gazzetta

Dopo un anno, hanno preso atto della realtà. Leao vuole andar via a 70 milioni. Brusco faccia a faccia con Maldini

È rottura tra Leao e il Milan. Dopo mesi in cui ha propinato ai propri lettori tesi tanto ardite quanto strampalate, la Gazzetta si è arresa all’evidenza (nota ai più da circa un anno). Un altro capitolo della crisi dei rossoneri. Ecco cosa scrive:

Non si parlano più. Adesso appare evidente la rottura tra Rafael Leao e il Milan. È finita nel congelatore la proposta di rinnovo rossonera per prolungare il contratto sino all’estate del 2027. E a determinare lo strappo decisivo è stato l’atteggiamento del portoghese sull’argomento-clausola. Nel dialogo delle scorse settimane, infatti, Rafael e la sua famiglia hanno indicato una priorità: far scendere il prezzo della clausola attuale da 150 milioni di euro sino a quota 70, al massimo 80 milioni. E il Milan non è neanche sfiorato dall’idea di dimezzare il valore del suo miglior giocatore. Al massimo Paolo Maldini e Ricky Massara avrebbero potuto prendere in esame l’opzione di eliminare del tutto la cifra di vendita, affidandosi alle quotazioni di mercato.

Non va mai dimenticato che ormai il tempo gioca a favore del giocatore. Senza un rinnovo oltre il 2024 l’ex Lilla tra poco più di undici mesi potrebbe addirittura decidere di firmare per un’altra società a costo zero. E non a caso in Portogallo c’è chi spinge per questo epilogo particolarmente indigesto per le casse rossonere.

I bene informati assicurano, però, che il faccia a faccia tra il direttore dell’area tecnica e il giocatore non ha portato gli effetti sperati. Anzi, c’è chi giura che il dialogo si sia concluso con modi bruschi. Il capitano del Milan dei tempi d’oro sarebbe rimasto deluso dalle risposte impacciate di Rafael.