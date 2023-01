È la notte della Royal Rumble 2023: Cody Rhoades può sfidare Roman Reings

Sia maschile che femminile. Tra i favoriti negli uomini spicca Cody Rhoades, per le donne c’è Becky Lynch

Manca poco per l’inizio della Royal Rumble 2023, uno degli eventi più attesi dell’anno per quanto riguarda il mondo del wrestling. Da questa sera inizia la lunga strada che ci porterà a Wrestlemania 39, che si svolgerà nelle due notti dell’1 e 2 aprile.

Per chi non fosse avvezzo alla contesa la spieghiamo in breve: si tratta di un match a 30 uomini con ingressi regolari ogni 60 secondi, fino a quando si arriva a 30 ingressi. Ad iniziare la contesa sono il numero uno ed il numero due. Gli ingressi sono casuali ed ovviamente chi entra per ultimo ha molte più chances di vincere la Royal Rumble. Il premio per il vincitore è l’opportunità della vita, ovvero un match contro il campione mondiale a Wrestlemania. Non sempre chi entra tra gli ultimi vince però, infatti sono ben 5 i vincitori che sono entrati con i primi 2 numeri.

L’evento è caratterizzato da una forte imprevedibilità, infatti ci aspettano ritorni inaspettati anche di superstar del passato. Tra i favoriti di questa sera c’è sicuramente Cody Rhoades, fermo da giugno per via di un serio infortunio al pettorale. Potrebbe essere lui a vincere la contesa a 30 uomini per poi sfidare il campione Roman Reings a Wrestlemania 39. Da non sottovalutare è anche il possibile ritorno della star del cinema The Rock che potrebbe entrare in faida con il cugino Roman Reings.

La seconda Royal Rumble sarà quella femminile, sempre con lo stesso criterio di quella maschile. L’esito dell’incontro qui, è meno scontato in confronto a quella maschile. La favorita numero uno è senza dubbio Becky Lynch. L’irlandese è una delle donne di punta della compagnia e potrebbe vincere la sua seconda rissa reale della carriera.

Ma la card di questa sera non finisce con la Royal Rumble. Ci sono tanti altri match interessanti da seguire. Di seguito la card dell’evento:

Men’s Royal Rumble Match

WWE Undisputed Universal Championship: Roman Reigns (c) vs Kevin Owens

Women’s Royal Rumble Match

Raw Women’s Champonship: Bianca Belair (c) vs Alexa Bliss

Mountain Dew Pitch Black Match – Bray Wyatt vs LA Knight

Dove è possibile vedere la Royal Rumble 2023?

La Wwe Royal Rumble 2023 si terrà questa notte all’Alamodome di San Antonio (Texas). L’inizio è fissato per le 2 italiane (il kickoff comincerà come di consueto un’ora prima) e in Italia sarà trasmesso in esclusiva tv e streaming sul Wwe Network.