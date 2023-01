Dionisi: «Chi non vuole giocare nel Sassuolo deve andare via»

A Sky Sport: «Chi non è andato via deve dimostrare qua tutto il suo valore. Oggi ha vinto la squadra, non il singolo, non vince mai un singolo».

L’allenatore del Sassuolo, Dionisi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Milan a San Siro.

La guarigione è arrivata?

«Sicuramente oggi ha fatto un’ottima prestazione con l’atteggiamento giusto, a volte ciò non basta di fronte ad una squadra del genere. Non siamo ancora guariti. Il Sassuolo è di tutti, società, squadra, mister, dobbiamo cercare di essere sempre migliori della volta precedente, perché poi ci sono gli episodi, bisogna prendere tutto, guardarci in faccia e assumerci tutte le responsabilità, perché siamo questi ma anche quelli della prima del 2023 contro la Sampdoria».

Ha ritrovato il Sassuolo anche come comportamenti e mentalità. Dionisi:

«Spero che siano arrivati i segnali che ho lanciato: quelli che non ci arrivano devono restare fuori, abbiamo bisogno dello spirito giusto, una squadra con la nostra classifica e il nostro valore non può non metterci volontà e determinazione, e io sono stufo di mettere la determinazione di giocare nel Sassuolo ai miei giocatori: chi ci vuole giocare deve dare il massimo, chi non vuole non deve giocarci più. Dobbiamo essere questi anche nella prossima, dobbiamo fare qualcosa in più».

Questo tipo di vittoria può riportare l’amore dei giocatori per la squadra?

«C’è stato un certo atteggiamento e non va bene, arrivano ragazzi che hanno bisogno di tempo e non ce n’è, soprattutto se non arrivano risultati e ci sono defezioni come quella che abbiamo pagato con Berardi. Non è semplice per i nuovi dare subito, in una situazione in cui non si è partiti bene. Sono d’accordo con Klopp: quando c’è un cambiamento bisogna accompagnare il gruppo nel cambiamento, da quando sono arrivato io sono iniziati cambiamenti, ma poi vanno via i migliori. Chi non è andato via ha deciso di firmare a vita col Sassuolo, ma chi non è andato via deve dimostrare qua tutto il suo valore. Oggi ha vinto la squadra, non il singolo, non vince mai un singolo, se capiamo questo possiamo toglierci soddisfazioni come oggi, ma dopo il 5-0 alla Salernitana abbiamo iniziato a rallentare, non dobbiamo fare lo stesso errore».