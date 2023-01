Il Milan non è più una squadra, il rinnovo di Maldini è stato un grave errore

Prendono cinque gol dal Sassuolo a San Siro. La società in estate non ha avuto il coraggio di rompere con Maldini: seguire i tifosi è sinonimo di fallimento

Il Milan non è più una squadra: prende cinque gol dal Sassuolo. La crisi della squadra di Pioli è profondissima e parte ovviamente a livello societario. Quest’estate il club non avrebbe voluto rinnovare il contratto di Maldini (Massara non è mai stato in discussione). Lo ha fatto solo all’ultimo momento, perché Maldini era considerato un intoccabile. Quando si agisce seguendo i tifosi, si sbaglia sempre. La campagna acquisti è stata disastrosa. E i risultati ora sono sotto gli occhi di tutti

Non si ferma lo sprofondo calcistico di Milano. L’Inter ieri sera è riuscita a reagire al gol del vantaggio della Cremonese e ha vinto 2-1. Il Milan, invece, ha vissuto il pomeriggio più nero ormai da un anno e mezzo. La squadra di Pioli è stata presa a pallate dal modesto Sassuolo che delle ultime sette partite ne aveva perse sei e pareggiata una (nel finale contro la Roma). Ebbene la squadra di Dionisi ha sbancato San Siro per 5-2. Ha dominato in lungo e in largo, sembrava una partita tra squadre con due categorie du differenza.

Il Milan in pochi giorni ha subito quattro gol dalla Lazio e cinque dal Sassuolo. La crisi è profonda, profondissima. Pioli ha provato a lasciare in panchina Leao come se il problema fosse il portoghese che peraltro è irriconoscibile da tanto tempo. Anche perché vuole andare via, al Milan non ci vuole restare.

Nelle ultime quattro partite il Milan ha subito tredici gol: due sconfitte e due pareggi contro Lecce e Roma. Adesso la Champions è seriamente a rischio. L’Atalanta ha agganciato i rossoneri in classifica. La Lazio oggi potrebbe superarli battendo la Fiorentina. Speriamo non la Roma che stasera gioca a Napoli.

Come scritto in settimana, per la prima volta Juventus, Inter e Milan rischiano di non qualificarsi per la Champions. Sta cambiando la geografia del potere calcistico in Italia.