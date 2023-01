Dani Alves si difende dalle accuse di violenza sessuale: «Nego tutto, non so chi sia quella donna»

Ospite di Y ahora Sonsoles, su Antena 3, il brasiliano ha detto: «Ero in quel night con amici, mi stavo divertendo, ma non ho fatto quello di cui mi accusa»

Dani Alves si difende dalle accuse di violenza sessuale in una puntata di Y ahora Sonsoles, su Antena 3. Alves, lo ricordiamo, è accusato di violenza da una donna che sostiene di essere stata abusata dal calciatore brasiliano lo scorso 30 dicembre al nightclub Sutton di Barcellona. Alves ha detto la sua attraverso un video girato con il suo stesso telefonino.

“Prima di tutto vorrei negare tutto. Sì ero in quel posto, con altra gente, mi divertivo. E chi mi conosce sa che amo ballare. Ballavo e mi divertivo senza invadere lo spazio degli altri. Non so chi sia quella donna. Vai in un bagno e non devi chiedere chi c’è. Non ho mai invaso uno spazio. Come faccio a farlo con una donna o una ragazza?”.

Dani Alves ha chiesto di smettere di parlarne perché tutto questo sta facendo del male a se stesso e soprattutto alla sua famiglia.

“E’ abbastanza. I miei cari stanno soffrendo, la mia gente, sanno chi sono”.

La donna sostiene che il giovane l’ha aggredita sessualmente e ha già formalizzato la denuncia. Alves, tuttavia, nega i fatti. I suoi avvocati si sono già messi a disposizione dei Mossos per facilitare le indagini.

🗣️ Dani Alves habla sobre su acusación de una presunta agresión sexual.#YAhoraSonsoles5Enehttps://t.co/ktWhr6Mjfs — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) January 5, 2023

La ricostruzione dell’accaduto, per come è trapelata finora, è la seguente: il calciatore era nel nightclub, il 30 dicembre, insieme ai suoi amici, come peraltro dichiara lui stesso. Ad un certo punto è stato avvicinato da un gruppo di ragazze, con le quali si è messo a parlare e ballare con i suoi amici. Pochi minuti dopo, lui e la donna che ha presentato la denuncia sono andati in bagno e 47 secondi dopo sono usciti. Dopo che Dani Alves e i suoi amici se ne sono andati, la giovane donna ha iniziato a piangere sostenendo di essere stata violentata. La sicurezza locale ha attivato il protocollo contro le aggressioni sessuali e sono arrivati i Mossos.