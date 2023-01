Dani Alves accusato di aver violentato una donna in discoteca

Su Abc. Sarebbe accaduto il 30 dicembre a Barcellona. Il giocatore nega l’accusa: è stato nel locale “per poco tempo”, assicura che “non è successo niente”

Dani Alves accusato di violenza sessuale. L’accusa viene da una donna che sostiene di essere stata abusata dal calciatore brasiliano lo scorso 30 dicembre al nightclub Sutton di Barcellona.A scriverlo è Abc España.

La donna ha riferito alla polizia di essere stata violentata dal calciatore Dani Alves quella sera in discoteca.

Secondo il racconto della vittima, il calciatore le avrebbe infilato la mano nelle parti intime. Dopodiché, spaventata, ha avvertito i suoi amici che, a loro volta, hanno allertato i responsabili della sicurezza in sala.

La donna era molto nervosa, raccontano le fonti consultate e non è mai stata lasciata sola. Insieme ai suoi amici, è stata trasferita in uno spazio sicuro e i responsabili dei locali hanno allertato la polizia catalana, che si è recata sul posto.

Quando la vittima ha denunciato i fatti, il presunto aggressore si era già allontanato dal locale. Le persone vicine al calciatore smentiscono i fatti assicurando che l’informazione è falsa. Abc scrive:

“Contattati da questo giornale, quelli intorno al calciatore smentiscono i fatti. Assicurano che l’informazione è falsa, nonostante Alves sia stato nel locale, anche se per “poco tempo” e che lì “non sia successo niente””.

La polizia catalana ha aperto un’inchiesta dopo aver ricevuto la segnalazione per la presunta violenza sessuale in discoteca. La vittima ha superato una visita medica presso un ospedale del capoluogo catalano e gli agenti hanno già preso una deposizione, sebbene la denuncia non sia stata ancora formalizzata.

Dani Alves era a Barcellona in vacanza.