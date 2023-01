Chiesa nel mirino del Real Madrid per la prossima estate

Lo scrive Fichaje.net. A favore del club spagnolo c’è la penalizzazione alla Juventus e il fatto che il contratto di Chiesa con i bianconeri scade nel 2025

Secondo quanto scrive Fichajes.net, il Real Madrid sarebbe interessato a Federico Chiesa, della Juventus, per rafforzare il suo reparto di attacco. A giocare in favore del club spagnolo potrebbe essere la penalizzazione del club bianconero in campionato, in virtù della riapertura del processo sportivo sulle plusvalenze.

Il portale scrive:

“Federico Chiesa potrebbe essere l’opzione inaspettata per ilReal Madrid per rafforzare il suo attacco. A 25 anni il calciatore italiano è un grande talento per il presente e per il futuro e da sano ha dimostrato di essere uno dei migliori nel suo ruolo. La Juventus non renderà facile la sua partenza”.

Chiesa è tornato in campo da qualche settimana dopo un anno di stop a causa di un grave infortunio ed ha già portato dei benefici alla squadra di Allegri. Fichaje scrive:

“La giovane stella italiana è la grande speranza della Vecchia Signora di qualificarsi per le coppe europee per la prossima stagione dopo la punizione di 15 punti inflitta al club. Con un valore di mercato di 60 milioni di euro, secondo Transfermarkt, il Real Madrid può farsi un’idea di quale sia la quotazione di partenza di Federico Chiesa. Ingaggiato dalla Juventus a Torino nell’ultimo mercato estivo, proveniente dalla Fiorentina, l’attaccante italiano ha giocato pochissimi minuti con il suo nuovo club a causa dell’infortunio subito. Ha giocato numerose partite quando era in prestito al club torinese. Per questo la Vecchia Signora non renderà facile la partenza di una delle sue nuove, e insieme vecchie, star”.

Ma a giocare a favore del Real Madrid, oltre alla penalizzazione della Juventus, anche il fatto che il contratto di Chiesa con il club bianconero non è di lunga durata.

“Federico Chiesa ha un contratto con la Juventus Torino fino a giugno 2025. La realtà è che non si tratta di un contratto eccessivamente lungo e il Real Madrid potrebbe approfittare di questa situazione”.