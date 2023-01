Chelsea, da quando Boehly è presidente ha speso oltre 458 milioni

Calcio e Finanza fa i conti in tasca al club. Tra le cessioni, quella di Timo Werner al Lipsia è quella più remunerativa con 20 milioni incassati dal club di Londra.

Il Chelsea è l’assoluto protagonista del mercato di gennaio e con l’acquisto di Mykhaylo Mudryk porta a tre i colpi in entrata per la formazione di Graham Potter. I Blues stanno vivendo una stagione complicata e attualmente occupano la decima posizione in Premier League a meno 10 punti dalla quarta posizione.

Calcio e Finanza fa i conti in tasca al club da quando è arrivato Boehly alla presidenza.

Partendo dagli acquisti più recenti, l’investimento più oneroso nel mercato invernale non può che essere quello di Mykhaylo Mudryk, che vestirà la maglia del Chelsea per 70 milioni di euro, più 30 milioni di bonus da corrispondere allo Shakhtar Donetsk. In tutto Graham Potter ha visto arrivare a gennaio altri 4 acquisti per affrontare i diversi infortuni che hanno colpito la sua rosa:

Mykhalo Mudryk dallo Shakhtar per 70 milioni + 30 di bonus

Benoit Badiashile dal Monaco per 38 milioni

Andrey Santos dal Vasco da Gama per 12,5 milioni

David Datro Fofana dal Molde per 12 milioni

Joao Felix dall’Atletico Madrid per 11 milioni (prestito fino a giugno 2023)

Totale speso: 143,5 milioni di euro e 30 milioni di eventuali bonus

Sommando le due finestre di mercato, con una ancora aperta per due settimane, le spese affrontate da Todd Boehly per rinforzare la squadra maschile sono superiori ai 425 milioni di euro, più eventuali 30 milioni di bonus nell’affare Mudryk. Questa cifra fa riferimento solamente alla quota per i cartellini, gli ingaggi dei nuovi acquisti sono esclusi. Cifra che si alza a oltre 458 milioni se includiamo anche i 23 spesi per far arrivare l’allenatore Potter dal Brighton. Di seguito tutti gli acquisti fatti dal nuovo Chelsea targato Bohely:

Wesley Fofana dal Leicester per 80,4 milioni

Marc Cucurella dal Brighton per 65,3 milioni

Raheem Sterling dal Manchester City per 56,2 milioni

Kalidou Koulibaly dal Napoli per 38 milioni

Carney Chukwuemeka dall’Aston Villa per 18 milioni

Pierre-Emerick Aubameyang dal Barcellona per 12 milioni

Gabriel Slonina dai Chicago Fire per 9,1 milioni

Denis Zakaria dalla Juventus per 3 milioni (prestito fino a giungo 2023)

Tra le cessioni, quella di Timo Werner al Lipsia è quella più remunerativa con 20 milioni incassati dal club di Londra. Di seguito tutte le cessioni:

Timo Werner al Lipsia per 20 milioni

Emerson al Lione per 15,4 milioni

Billy Gilmor al Brighton per 8,33 milioni

Romelu Lukaku all’Inter per 7,8 milioni (prestito fino a giugno 2023)

Michy Batshuayi al Fenerbache per 3,5 milioni

Malang Sarr al Monaco per 1 milione

Kenedy al Real Valladolid per 500.000 euro