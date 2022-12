Zaniolo come Raspadori, i talenti italiani vogliono giocare nel Napoli (Gazzetta)

“L’attaccante stima molto Spalletti proprio perché crede che gli potrebbe essere utile per la sua crescita tecnico tattica”

Zaniolo come Raspadori, i talenti italiani vogliono giocare nel Napoli. Lo scrive la Gazzetta (firme Nicita e Cecchini) che racconta l’interesse reciproco tra il Napoli e Zaniolo.

Oggi essere allenati da Luciano Spalletti in una squadra giovane e ambiziosa, capace di primeggiare e di esprimere un calcio di alto livello, calamita l’attenzione di giocatori importanti. Nell’estate scorsa è accaduto a Giacomo Raspadori – acquistato

per circa 30 milioni – adesso sta succedendo con Nicolò Zaniolo che sta pensando al suo futuro per capire dove costruirlo.

Nicolò ha il contratto in scadenza nel 2024 e sa che ora può compiere l’ultimo salto di qualità. Non è solo una questione di soldi, ma di crescita. Il Napoli, da parte sua, sa che deve cercare di mantenere il gap di vantaggio accumulato al momento sulle concorrenti e guardare ad altri talenti per il futuro diventa fondamentale.

L’attaccante stima molto Spalletti – come peraltro Pioli (anche il Milan lo segue) – proprio perché crede che gli potrebbe

essere utile per la sua crescita tecnico tattica.

E con Osimhen, Kvaratskhelia, Raspadori già in casa, insieme a Zaniolo ai tifosi del Napoli ogni sogno sarebbe consentito.