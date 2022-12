Inter, Lukaku mette nel mirino il Napoli: si allenerà anche a Natale (Gazzetta)

Due ore di allenamento al giorno, d’intesa con lo staff nerazzurro. Tapis roulant, potenziamento fisico in palestra e massaggi sulla parte infortunata

La Gazzetta dello Sport scrive del piano di Lukaku per arrivare alla partita con il Napoli del 4 gennaio in forma smagliante. L’attaccante dell’Inter si allenerà anche nei giorni di festa per il Natale, giorni in cui il resto della squadra resterà invece a riposo.

“Nel cervello un chiodo fisso: il Napoli. Romelu Lukaku non si ferma neppure a Natale”.

A Reggio Calabria ha giocato 87 minuti. In realtà non era previsto che rimanesse in campo tutto quel tempo, è stato lui stesso, nell’intervallo, a chiedere a Inzaghi di non uscire, scrive la rosea.

“Non era previsto che il belga rimanesse in campo più di 45 minuti, due giorni fa. Il piano questo prevedeva, con

possibilità di revisione strada facendo ovviamente. E così è andata. All’intervallo Simone Inzaghi e il suo staff hanno parlato con Lukaku e gli hanno chiesto come si sentisse. E lui ha risposto: «Bene, sto bene. Voglio giocare ancora». Romelu è rimasto dentro. Non solo: la sua prestazione è cresciuta, non tanto in termini di conclusioni in porta quanto a livello di intensità e di presenza in tutte le fasi della partita”.

Dunque, il piano per i giorni di festa.

“Perché Romelu si è allenato anche ieri e lo farà anche oggi e domani, in tutti i tre giorni di riposo che ha concesso

Inzaghi alla squadra. Il programma, ovviamente pensato insieme allo staff tecnico nerazzurro, prevede due ore di allenamento al giorno”.

“Le sessioni di allenamento sono riempite essenzialmente da tre tipi di lavoro fisico. Il primo, il classico tapis roulant, utile in fase di riscaldamento. Il secondo step è il potenziamento fisico in palestra, per far sì che il tono muscolare non scenda sotto livello. Lukaku ha bisogno di migliorare ancora in reattività e velocità, le sedute sono pensate in quella direzione con esercizi specifici”.

La terza tipologia di lavoro prevede terapie sulla parte che ha subito l’infortunio, “massaggi dedicati per evitare nuovi guai”.