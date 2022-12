Anche a Newcastle un caso Kvaratskhelia: provano a strappare a un bambino una maglia (VIDEO)

È accaduto dopo Leicester-Newcastle. L’aveva lanciata il difensore Burn. Il tutto immortalato da un filmato. Alla fine gli steward hanno restituito la maglia al ragazzino

Un tifoso del Newcastle strappa la maglia di Dan Burn dalle mani di un bambino (VIDEO)

Nel Boxing Day della Premier League è accaduto un episodio simile a quello di Napoli-Sassuolo, quando un tifoso del Napoli strappò dalle mani dei tifosi georgiani presenti allo stadio la maglia di Kvaratskhelia.

E’ successo al termine di Leicester-Newcastle: un tifoso del Newcastle è stato sorpreso a strappare una maglietta a un bambino seduto sugli spalti ed immortalato da un video condiviso sui social.

Newcastle fan trying to steal a shirt from a kid 🤣🤣 lovely Christmas spirit pic.twitter.com/BbFwJJ9iWG — John Trimble (@Jtrimble12) December 26, 2022

La maglia in questione appartiene a Dan Burn, difensore del Newcastle. L’aveva buttata sugli spalti in segno di gratitudine verso i tifosi che avevano seguito la squadra in trasferta. A prenderla era stato un bambino. Nel video si vedono un uomo corpulento ed una signora anziana che tirano la maglia dalle mani del ragazzino, mentre suo padre cerca di aiutarlo a trattenerla.

Alla fine, scrive il Daily Mail, dopo un estenuante tiro alla fune, il ragazzo ha ottenuto la sua maglia. Il quotidiano riporta anche la dichiarazione della madre del ragazzino, che su Twitter ha raccontato l’accaduto:

“Il tizio in rosso stava prendendo la maglia per mio figlio, ma la signora stava cercando di strappare la maglia dalle braccia di mio figlio, ma gli steward sono stati coinvolti e hanno preso la maglia”‘.

I tifosi, sui social, hanno condannato in massa l’episodio.