Tifoso del Napoli strappa e ruba ai georgiani la maglia lanciata da Kvaratskhelia (VIDEO)

Il Napoli è una macchina da guerra, non diciamo gioiosa altrimenti porta male. Ma, non ce ne vorrà Spalletti, la vita è più semplice se Kvaratskhelia gioca con te. È un calciatore semplicemente di un altro pianeta. Più che extracomunitario, è extraterrestre. Su Dazn oggi hanno ancora nominato Insigne, ci hanno inteneriti. Sembrava che nominassero un calciatore di un’epoca lontana, che giocava con Sivori e Altafini. Non infieriamo, ci pensa la realtà a farlo per noi.

Il Napoli ha segnato tre gol nel primo tempo: due assist di Kvara e un gol di Kvara. Con tanti saluti alla Gazzetta che ieri ha scritto che il suo valore è di 40-45 milioni. Forse per intendevano per arto e comprendiamo anche gli arti superiori ovviamente. Poi, vogliamo alimentare il giochino se passa, non passa, quando passa? Fate pure, è gratis.