Se Skriniar non rinnova, l’Inter punterà su Koulibaly (Repubblica)

Se Milan Skriniar non rinnovasse, l’Inter proverebbe a sostituirlo con l’ex difensore del Napoli oggi al Chelsea, Kalidou Koulibaly. Lo scrive La Repubblica.

“Chi, invece, potrebbe cambiare squadra a gennaio è Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter — in scadenza di contratto a giugno — è sempre nel mirino del Psg, che intende tornare a trattare con il club nerazzurro per l’acquisto del 27enne stopper. Marotta è convinto di poter trovare l’accordo con il centrale difensivo slovacco per andare avanti insieme, ma in caso di fumata nera è già pronta una lista di potenziali sostituti su cui avviare trattative: Koulibaly (da sempre stimatissimo da Simone Inzaghi, per il senegalese l’esperienza al Chelsea non è partita come ci si aspettava e i rapporti tra l’Inter e il club londinese — vedi prestito di Lukaku a condizioni molto vantaggiose — sono ottimi), Smalling (anche lui in scadenza di contratto con la Roma) e Jakub Kiwior (dello Spezia, anche lui protagonista al Mondiale con la maglia della Polonia) valutato 15 milioni e corteggiato pure dalla Roma, che a sua volta ha ricevuto una richiesta per Kumbulla dal Torino (in ballo lo scambio con Shomurodov)”.

Skriniar avrebbe dovuto discutere del rinnovo con l’Inter a novembre, ma il difensore nerazzurro se ne andò in vacanza a Dubai. All’epoca, la Gazzetta dello Sport parlava di una trattativa spigolosa, per il suo rinnovo.

“Sullo sfondo, però, resta la trattativa economica, con i suoi spigoli. Marotta e Ausilio hanno un tetto insuperabile: sei milioni di euro netti a stagione. Nella loro proposta sono compresi anche i bonus, ma questa è una opzione che merita degli approfondimenti”.

L’estate scorsa il Psg aveva offerto a Skriniar un quinquennale da 8,5 milioni netti più 500.000 mila euro di bonus. Il difensore vorrebbe lo stesso trattamento dall’Inter.