Sancho trova in Ten Hag uno psicologo pronto ad aiutarlo (Sun)

L’ultima partita di Sancho risale all’14 ottobre nel pareggio tra Chelsea e Manchester United. Dalla partita contro l’Italia nel luglio del 2021 l’attaccante non ha più giocato con la maglia dell’Inghilterra.

L’attaccante del Manchester United e della Nazionale inglese Jadon Sancho è ancora sconvolto dal rigore sbagliato nella finale di Euro2020 contro l’Italia. Il giovane attaccante sta ricorrendo a degli psicologi sportivi già da diverso tempo per aiutarlo a superare quel trauma.

Tra le colonne del The Sun, si legge, che il suo allenatore ai Red Devil’s Ten Hag stia facendo di tutto per aiutare Jadon Sancho. Secondo i media inglesi Ten Hag si sta spendendo moltissimo per il giocatore e lo sta aiutando a superare i traumi recenti che ha avuto. Così il tecnico ha parlato su Sancho:

«Non l’abbiamo visto per le ultime partite, non era nello stato mentale giusto, nel giusto stato di forma fisica. ora è in un programma individuale e speriamo di rivederlo presto. A volte ci sono circostanze con fitness e umore. È stato bravo nel nostro tour pre-campionato, ma anche quando è iniziato il campionato ha giocato delle belle partite, come Liverpool , Leicester e Arsenal. Dopo siamo calati e anche lui ha sofferto come tutta la squadra.»

Nell’ultimo mese Sancho ha eliminato tutti i suoi account social. Subito dopo i calci di rigore contro l’Italia fu bersagliato da messaggi di razzismo nei suoi confronti.